प्रदूषण और सर्दी के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शरीर को इस तरह करें डिटॉक्स

दिल्ली में सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में समस्या और त्वचा में सूखापन जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण प्रदूषण है। प्रदूषण के संपर्क में आने से शरीर में हानिकारक तत्वों का स्तर बढ़ जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे डिटॉक्स उपायों के बारे में बताते हैं, जो आपके लिए लाभदायक हैं।

#1 गुनगुने पानी का करें सेवन गुनगुने पानी का सेवन शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। यह पाचन क्रिया को ठीक रखता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त गुनगुना पानी शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे आपकी सेहत में सुधार हो सकता है।

#2 ताजे फलों का रस पिएं फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद खनिज और विटामिन्स शरीर को साफ-सुथरा रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप संतरे, अनार, सेब और नाशपाती आदि फलों का रस पी सकते हैं। इन फलों का रस शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और त्वचा को तरोताजा रखने में भी मदद कर सकता है। इससे आपकी त्वचा भी स्वस्थ रह सकती है।

#3 अधिक से अधिक पानी पिएं दिल्ली के निवासियों को प्रदूषण के संपर्क में आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है। प्रदूषण के संपर्क में आने के कारण शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है। लाभ के लिए पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे आपके शरीर को तरोताजा महसूस होगा।

#4 खान-पान पर दें ध्यान खान-पान का शरीर पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप बाहर से तली-भुनी चीजें खाते रहेंगे तो इससे शरीर में हानिकारक तत्वों का स्तर बढ़ सकता है। इसलिए घर का बना खाना खाएं और भोजन में हल्दी, लहसुन, अदरक और दालचीनी का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त हरी सब्जियां, फलों और रेशेदार चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपको सेहतमंद रहने में मदद मिल सकती है।