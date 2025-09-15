पार्टनर से बार-बार हो जाती है बहस? ये टिप्स लड़ाई रोकने में हो सकती हैं मददगार
क्या है खबर?
हर रिश्ते में खट्टी मीठी नोक-झोक होती रहती है, जिससे रिश्ता मजबूत होता है। हालांकि, अगर ये रोज की कहानी बन जाए तो चिंता वाली बात है। आए दिन लड़ाई कर लेने से आपका रिश्ता कमजोर हो सकता है और आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसकी वजह से रिश्ता टूट सकता है और यह अंजाम आपको दुख के अंधेरे में धकेल सकता है। आज के डेटिंग टिप्स में जानिए आप बहस करने से कैसे बच सकते हैं।
#1
जीतने की कोशिश न करें
अक्सर लड़ाई होने पर दोनों खुद को सही साबित करने में जुट जाते हैं। ऐसा करके लोग अपने पार्टनर से जीतने की कोशिश करते हैं। इसके दौरान दोनों एक दूसरे को ऐसी बातें कह जाते हैं, जो दिल को ठेंस पहुंचाती हैं। जब भी आपकी बहस हो तो जीतने के बारे में न सोचें। इसके बजाय रिश्ते को बचाने और परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। यह मानसिकता रखने से हर छोटी-बड़ी बात पर झगड़ा होना कम हो जाएगा।
#2
पार्टनर की भावनाओं को भी समझें
गुस्से में इंसान केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है और अगले व्यक्ति की भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। हालांकि, ऐसा करने से आप बहस तो जीत जाएंगे, लेकिन अपने पार्टनर को दुखी कर देंगे। लड़ाई-झगड़ा होने पर केवल अपनी नहीं, बल्कि अपने पार्टनर की भावनाओं को भी प्राथमिकता दें। उनसे बात करके यह जानने की कोशिश करें कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे वह अपनी भावनाएं खुद बता देंगे और झगड़ा बंद हो जाएगा।
#3
कुछ देर अकेले रहें
कई बार बहस इतनी बढ़ जाती है कि पार्टनर के साथ एक कमरे में बैठना तक मुश्किल हो जाता है। हालांकि, यह गुस्सा अस्थायी होता है, जो कुछ ही देर में शांत हो जाता है। इस वक्त कोई गलत निर्णय लेने से बेहतर होगा कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। दोनों अलग-अलग कमरों में बैठें, एक दूसरे से बात न करें और अपने रिश्ते के अच्छे पलों को याद करें।
#4
शांति से बात करें
एक दूसरे को स्पेस देने से गुस्सा शांत हो जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको झगड़े को हल करने की जरूरत ही नहीं है। अनसुलझे झगड़े मन में नकारात्मक भावनाएं बढ़ाते जाते हैं, जो एक समय पर बुरा अंजाम लेकर आते हैं। इससे बेहतर होगा कि आप दोनों शांत मन से एक दूसरे से बात करें। एक दूसरे को अपनी-अपनी भावनाएं बताएं और परेशानी का समाधान निकालने की कोशिश करें। इस दौरान प्यार से बात करें।
#5
छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें
कोई भी रिश्ता तभी मजबूत हो पाता है जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। त्याग से हमारा मतलब है छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना, जिससे झगड़ों से बचा जा सके। ऐसी बातों को नजरअंदाज करें, जो ज्यादा मायने नहीं रखतीं या जिनका आसानी से समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा अपने पार्टनर की पसंद-नापसंद का भी ख्याल रखें, ताकि आपसे उन्हें दुखी करने वाली गलतियां हों ही न।