अपनी सूती ड्रेस को स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, बन जाएगी पारंपरिक

जब गर्मी का मौसम होता है तो आरामदायक सूती ड्रेस ही पहननी चाहिए। ये हवा को शरीर में प्रवेश करने देती हैं और ठंडक भी प्रदान करती हैं। इन्हें भारतीय परिधान और पारंपरिक जेवर के साथ पहनकर आप एक अनोखा और आकर्षक लुक पा सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे भारतीय फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी सूती ड्रेस को पारंपरिक परिधान में बदल सकेंगी और आकर्षक दिख सकेंगी।

#1 चूड़ीदार पयजामा और ओढ़नी पहनें सूती ड्रेस के साथ चूड़ीदार पहनना एक अच्छा आउटफिट हो सकता है। यह मेल न केवल आरामदायक होगा, बल्कि आपको एक पारंपरिक लुक भी देगा। आप अपनी सूती ड्रेस के रंग से मेल खाती हुई चूड़ीदार चुन सकती हैं या कंट्रास्ट भी बैठा सकती हैं। इसके साथ आप एक हल्की ओढ़नी यानि दुपट्टा भी ओढ़ सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को और भी खास बनाएगी और आपको एक शाही अंदाज देगी।

#2 झुमके और कंगन अपने लुक को पूरा करने के लिए आप सूती ड्रेस के साथ पारंपरिक जेवर पहन सकती हैं। सूती ड्रेस के साथ बड़े झुमके बहुत अच्छे लगेंगे, जो आपके कानों को सजाएंगे और चेहरे की सुंदरता को बढ़ाएंगे। इसके अलावा हाथों में रंग-बिरंगे कंगन सजाएं, जो आपके आउटफिट के रंग से मेल खाते हों। आप चाहें तो और आकर्षक दिखने के लिए उंगलियों में अंगूठियां और गले में छोटा हार भी पहन सकती हैं।

#3 हाथ में छोटा पर्स टांगें एक सुंदर छोटा पर्स आपके लुक में चार चांद लगा सकता है। यह न केवल स्टाइलिश लगता है, बल्कि इसमें आप अपनी जरूरत की सभी चीजें भी रख सकती हैं। आप चाहें तो पारंपरिक कढ़ाई वाला छोटा पर्स चुन सकती हैं, जो आपके सूती कपड़े के साथ अच्छी तरह मेल खाएगा। इसके अलावा आप चमड़े या रंग-बिरंगे कपड़े से बने पर्स का भी चयन कर सकती हैं, जो पूरे लुक को और भी खास बनाएगा।