व्यस्त रहते हुए भी अपने कला प्रेम को जीवित रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर कोई न कोई कला है। कोई नाच-गाने में पारंगत होता है, कोई पेंटिंग का हुनर रखता है तो कोई कहानियां कहने में माहिर होता है। हालांकि, बड़े होने के बाद व्यस्तता बढ़ती चली जाती है और सभी पैसे कमाने की दौड़ में जुट जाते हैं। इसके चलते कला को समय दे पाना मुश्किल हो जाता है। आप इन टिप्स को अपनाकर व्यस्त रहते हुए भी कला के प्रेम को जीवित रख सकते हैं।

#1 रोजाना अपनी कला के लिए समय निकालें भले आप दिनभर काम में व्यस्त रहते हों, लेकिन शाम या रात में आपको अपने लिए कुछ घंटे तो मिलते होंगे। इन घंटों को मोबाइल चलाने में बर्बाद न करें। आप इस खाली समय में अपनी कला का अभ्यास कर सकते हैं। रोजाना एक घंटा अपनी कला को दें, ताकि आप नई चीजें सीख सकें और हुनर को और निखार सकें। अगर आपको रात में भी समय नहीं मिलता तो सुबह जल्दी उठकर संगीत, डांस, पेंटिंग आदि का अभ्यास करें।

#2 छुट्टी वाले दिन क्लास जाएं हर किसी को हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर मिलती है, जिसका सदुपयोग करके आप कला को जीवित रख सकते हैं। अपनी रचनात्मकता बढ़ाने और कला को मांझने के लिए उसका प्रशिक्षण लेना शुरू कर दें। छुट्टी वाले दिन कक्षा जाएं और आपको जिस भी कला में दिलचस्पी है, उसमें माहिर होने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप कुछ नया भी सीख सकेंगे और अपने जुनून को भी फॉलो कर सकेंगे। इससे आपको एक प्रतिष्ठित डिग्री भी मिल जाएगी।

#3 अपनी कला को ही अपना रोजगार बनाएं बहुत कम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वे अपने हुनर को अपना पेशा बना पाते हैं। ज्यादातर लोग वित्तीय स्थिरता की तलाश में अपनी कला को मन में कहीं दबा लेते हैं। हालांकि, अगर आप हिम्मत जुटाएंगे तो आप अपनी कला को अपना रोजगार बना सकेंगे। इससे आप उसी काम में व्यस्त रहेंगे, जो आपका जुनून है। कला को पेशा बनाने से आपकी रचनात्मकता भी बढ़ेगी और आप खुशी से काम भी कर पाएंगे।