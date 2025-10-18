कुंदन के असली और नकली गहनों के बीच फर्क करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

कुंदन के गहने भारतीय महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ये पारंपरिक और आधुनिक, दोनों ही लुक के साथ अच्छे लगते हैं। बाजार में असली और नकली, दोनों प्रकार के कुंदन के गहने मिलते हैं। नकली कुंदन के गहने देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और कीमत असली के मुकाबले कम होती है। आज के फैशन टिप्स में जानिए आप कुंदन के असली और नकली गहनों के बीच फर्क कैसे कर सकती हैं।

#1 वजन पर गौर करें कुंदन के असली गहनों का वजन हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें असली रत्न लगे होते हैं। वहीं, नकली कुंदन के जेवर थोड़े हल्के होते हैं। इसके लिए गहने को अपने हाथों में उठाकर देखें। अगर वह हल्का लगे तो समझ जाएं कि वह असली नहीं, बल्कि नकली कुंदन है। वहीं, अगर वे आपको भारी लगे तो समझ जाएं कि वह असली कुंदन से बने जेवर हैं और कोई संदेह की बात नहीं है।

#2 रंग पर ध्यान दें आप गहने के रंग पर ध्यान दे कर भी उसकी असलियत की पहचान कर सकती हैं। असली कुंदन के गहनों का रंग हमेशा चमकीला और गहरा होता है। अगर कुंदन के गहनों का रंग फीका या धुंधला लग रहा है तो समझ जाएं कि वे नकली हो सकते हैं। असली कुंदन के गहनों के रंग में कभी भी कमी नहीं आती, जबकि नकली कुंदन के गहनों का रंग समय के साथ फीका पड़ जाता है।

#3 चमक देखें असली कुंदन के गहनों की चमक बहुत ही खास होती है। इनमें लगे हुए रत्न असली होते हैं, जिससे इनकी चमक अलग ही निखरकर नजर आती है। अगर कुंदन के गहनों की चमक बहुत ज्यादा तीखी लग रही है तो समझ जाएं कि वे नकली हो सकते हैं। असली कुंदन के गहनों की चमक प्राकृतिक होती है और यह सूरज की रोशनी में खुलकर निखरती है। अगर चमक बनावटी लगे तो गहने को न खरीदें।

#4 कीमत पूछना न भूलें असली और नकली कुंदन के गहनों की कीमत में अंतर होता है। अगर कोई कुंदन का गहना बहुत सस्ता मिल रहा है तो वह नकली हो सकता है। असली कुंदन के गहने महंगे होते हैं, क्योंकि इनमें लगे हुए रत्न असली होते हैं। नकली कुंदन के गहने देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और कीमत असली के मुकाबले कम होती है। इसलिए, जब भी आप कुंदन के गहने खरीदें तो उनकी कीमत पर ध्यान दें।