इस साल घर लाने वाले हैं कुत्ता? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

अगर आप इस साल किसी कुत्ते को घर लाने की योजना बना रहे हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा विचार है। कुत्ते न केवल आपके जीवन में खुशियां लाते हैं, बल्कि वे आपके परिवार का हिस्सा भी बन जाते हैं। हालांकि, किसी भी पालतू जानवर को अपनाने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप और आपका नया साथी दोनों खुश रहें। आइए इसके लिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं।

#1 सही नस्ल का चयन करें कुत्ता अपनाने से पहले उसकी नस्ल का चयन करना बहुत जरूरी है। अलग-अलग नस्लों के कुत्तों की अलग-अलग जरूरतें और स्वभाव होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ नस्लों को ज्यादा व्यायाम की जरूरत होती है, जबकि कुछ को कम। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसी नस्ल चुनें जो बच्चों के साथ अच्छे से घुल-मिल सके। इस तरह आप अपने नए साथी के साथ बेहतर तालमेल बना सकेंगे।

#2 स्वास्थ्य जांच कराएं नए कुत्ते की सेहत की जांच कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसे पहले किसी पशु चिकित्सक से मिलवाएं और उसकी पूरी जांच करवाएं। इससे आपको पता चलेगा कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है और उसकी उम्र क्या है। इसके अलावा उसकी टीकाकरण और अन्य जरूरी उपाय भी चेक कराएं ताकि वह स्वस्थ रहे और आपको किसी तरह की परेशानी न हो। नियमित जांच से आप उसके स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख सकेंगे।

#3 खाने-पीने का ध्यान रखें कुत्ते के खाने-पीने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाला कुत्ते का खाना चुनें, जो उसकी उम्र और नस्ल के हिसाब से हो। इसके अलावा उसे ताजे पानी की भी व्यवस्था करें ताकि वह हमेशा तरोताजा रहे। कभी-कभी घर का बना खाना भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह पौष्टिक हो और उसमें जरूरी पोषक तत्वों की कमी न हो। इस तरह आप उसके स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख सकेंगे।

#4 प्रशिक्षण दें नए कुत्ते को सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वह अच्छे से व्यवहार कर सके। उसे बैठना, आना, जाना आदि बेसिक बातें सिखाएं। इसके अलावा पॉटी ट्रेनिंग भी जरूरी है ताकि वह घर गंदा न करे। नियमित रूप से उसे पार्क लेकर जाएं और खेल-खेल में उसे सिखाएं। इसके अलावा सकारात्मक तरीके अपनाएं ताकि वह जल्दी सीख सके और आपका नया साथी बन सके।