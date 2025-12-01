घर में कांच के जार में उगाएं ये पौधे, आपके खाने को बना देंगे स्वादिष्ट

पौधे न केवल हमारे आसपास के माहौल को ताजगी और हरियाली प्रदान करते हैं, बल्कि कुछ पौधे खाने योग्य भी होते हैं। अगर आप घर पर कुछ पौधे उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बगीचे के उपकरण की जरूरत नहीं है। दरअसल, आप इन पौधों को कांच के जार में भी उगा सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे खाद्य पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से कांच के जार में उगा सकते हैं।

#1 हरी प्याज हरी प्याज एक ऐसा पौधा है, जिसे आप आसानी से कांच के जार में उगा सकते हैं। इसके लिए बस आपको हरी प्याज के जड़ वाले हिस्से को पानी से भरे जार में डालना है। इसे रोजाना हल्का-फुल्का धूप में रखें। 5-7 दिनों में यह नए पत्ते उगाने लगेगी। इसे सलाद, सूप या किसी भी खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पौधा कम देखभाल मांगता है और जल्दी बढ़ता है।

#2 लेटस लेटस सलाद का मुख्य हिस्सा है, जिसे आप भी कांच के जार में उगा सकते हैं। इसके लिए लेटस के बीजों को मिट्टी और खाद के मिश्रण से भरे जार में बोएं और उन्हें हल्की धूप में रखें। नियमित पानी देने से यह जल्दी बढ़ता है। लेटस विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे सलाद, सैंडविच या किसी भी खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

Advertisement

#3 तुलसी तुलसी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। इसे आप भी कांच के जार में उगा सकते हैं। इसके लिए बस आपको तुलसी के बीजों को मिट्टी और खाद के मिश्रण से भरे जार में बोना है और इसे रोजाना हल्का-फुल्का पानी देना है। इसे नियमित रूप से धूप में रखें ताकि यह अच्छे से बढ़ सके। तुलसी के पौधे का नियमित सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं।

Advertisement

#4 पुदीना पुदीना एक ऐसा पौधा है, जिसका इस्तेमाल कई खाने में किया जाता है। इसे भी आप कांच के जार में उगा सकते हैं। इसके लिए पुदीने की कटिंग को मिट्टी और खाद के मिश्रण से भरे जार में लगाएं और इसे नियमित रूप से पानी दें। पुदीना का पौधा ठंडक प्रदान करता है और इसकी सुगंध मन को शांति देती है। इसे चाय, रायता या किसी भी खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।