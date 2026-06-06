मानसून के दौरान अपने पालतू जानवरों को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव

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बालों को ब्रश करें

अपने पालतू जानवरों के बालों को नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी है, ताकि बालों की गंदगी साफ हो सके। इससे न केवल उनकी त्वचा को हवा मिलेगी, बल्कि बालों में जमा होने वाले कीटाणु भी दूर होंगे। इसके अलावा ब्रश करने से उनकी त्वचा की मृत कोशिकाएं हटती हैं और बाल चमकदार रहते हैं। आप अपने पालतू जानवरों के लिए अलग-अलग प्रकार के ब्रश का चुनाव कर सकते हैं, जो उनके बालों की लंबाई और प्रकार के अनुसार हो।