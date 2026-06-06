मानसून के दौरान अपने पालतू जानवरों को साफ-सुथरा रखने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव
क्या है खबर?
मानसून के दौरान पालतू जानवरों को कीचड़ और गंदगी से बचाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। इस मौसम में बारिश के कारण मिट्टी में मौजूद कीटाणु और बैक्टीरिया उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, इस मौसम में पालतू जानवरों की विशेष देखभाल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पालतू जानवरों को मानसून के दौरान साफ-सुथरा रख सकते हैं।
#1
नियमित रूप से नहलाएं
मानसून के दौरान अपने पालतू जानवरों को नियमित रूप से नहलाना जरूरी है। इससे उनकी त्वचा और बाल साफ रहते हैं और कीटाणुओं से छुटकारा मिलता है। खासतौर से अगर आपका पालतू कुत्ता या बिल्ली बारिश के बाद बाहर खेलता है तो उसे अच्छे से नहलाकर साफ करें। इसके लिए आप हल्के गर्म पानी और पालतू जानवरों के लिए बने साबुन का उपयोग करें। इससे उनका शरीर न केवल साफ रहेगा, बल्कि कीटाणुओं से भी बचा रहेगा।
#2
पैरों को साफ करें
पालतू जानवरों के पैरों को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे सबसे ज्यादा मिट्टी और गंदगी के संपर्क में आते हैं। जब भी आपका पालतू बाहर से आए तो उसके पैरों को गीले कपड़े या सफाई वाले कपड़े से अच्छी तरह पोंछें। इसके अलावा आप उनके पैरों को हल्के साबुन और पानी से भी धो सकते हैं। इससे न केवल कीचड़ और मिट्टी हटेगी, बल्कि उनके पैरों पर जमा होने वाले बैक्टीरिया और कीटाणुओं से भी छुटकारा मिलेगा।
#3
फर्श को साफ रखें
अपने घर के फर्श को साफ रखना भी जरूरी है, क्योंकि पालतू जानवर अक्सर फर्श पर बैठते या लेटते हैं। नियमित रूप से फर्श को पानी और हल्के सफाई उत्पादों से धोएं, ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या गंदगी जमा न हो सके। इसके अलावा आप फर्श पर बिछाने वाले मैट या रग का उपयोग भी कर सकते हैं, जिन्हें आसानी से धोया जा सकता है और बदलकर साफ रखा जा सकता है।
#4
बालों को ब्रश करें
अपने पालतू जानवरों के बालों को नियमित रूप से ब्रश करना जरूरी है, ताकि बालों की गंदगी साफ हो सके। इससे न केवल उनकी त्वचा को हवा मिलेगी, बल्कि बालों में जमा होने वाले कीटाणु भी दूर होंगे। इसके अलावा ब्रश करने से उनकी त्वचा की मृत कोशिकाएं हटती हैं और बाल चमकदार रहते हैं। आप अपने पालतू जानवरों के लिए अलग-अलग प्रकार के ब्रश का चुनाव कर सकते हैं, जो उनके बालों की लंबाई और प्रकार के अनुसार हो।
#5
सेहतमंद खाना दें
अपने पालतू जानवरों को सेहतमंद खाना देना जरूरी है, ताकि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत बनी रहे। मानसून में विशेष रूप से विटामिन-C युक्त सब्जियां दें, ताकि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ सके और वे बीमारियों से सुरक्षित रहें। इसके अलावा उन्हें हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने पालतू जानवरों को मानसून के दौरान साफ-सुथरा रख सकते हैं।