गर्मियों में फंगल इंफेक्शन से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द मिलेगी राहत

गर्मियों में पसीना और उमस के कारण फफूंद के कीटाणु पनपने लगते हैं, जो फंगल इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं। यह संक्रमण त्वचा, सिर और नाखूनों पर हो सकता है। इसका कारण त्वचा का सही तरीके से सूखा होना, गीले कपड़े पहनना और गीले तौलिये से खुद को पोंछना आदि हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस संक्रमण से बच सकते हैं।

#1 रोजाना नहाएं फंगल इंफेक्शन से बचने के लिए रोजाना नहाना जरूरी है। इसके लिए हल्के साबुन का इस्तेमाल करें और त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें। खासतौर से उन जगहों को अच्छे से साफ करें, जहां पसीना अधिक होता है। नहाने के बाद त्वचा को अच्छी तरह से सुखाएं। गीली त्वचा पर फफूंद के कीटाणु पनपने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा गीले कपड़ों में ज्यादा देर तक रहने से भी फंगल इंफेक्शन हो सकता है।

#2 सूती कपड़े पहनें फंगल इंफेक्शन से बचने के लिए सूती कपड़े पहनें। इससे त्वचा को आसानी से हवा लगने का मौका मिलता है और पसीना भी आसानी से सोख लिया जाता है, जिससे फफूंद के कीटाणु पनपने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा गीले कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा के संपर्क में रहने वाले बैक्टीरिया और फंगस के कारण फंगल इंफेक्शन हो सकता है। नाखूनों को फंगल इंफेक्शन से बचाने के लिए भी सूती मोजे पहनें।

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#3 शरीर को हाइड्रेट रखें शरीर को हाइड्रेट रखना भी फंगल इंफेक्शन से बचने में मदद कर सकता है। इसके लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी का सेवन करें और तरल पदार्थों को अपनी खाने की आदत में शामिल करें। इससे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलेंगे और त्वचा को पोषण मिलेगा। इसके अलावा शरीर में नमी बनी रहेगी, जिससे फफूंद के कीटाणु पनपने की संभावना कम हो जाएगी। हाइड्रेट रहने के लिए फायदेमंद पेय का सेवन करें।

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#4 एंटी-फंगल दवाइयों का इस्तेमाल करें अगर आपको फंगल इंफेक्शन हो गया है तो एंटी-फंगल दवाइयों का इस्तेमाल करें। ये दवाइयां आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। इसके अलावा संक्रमण से प्रभावित त्वचा को ज्यादा न खरोंचे, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। फफूंद के कीटाणु को बढ़ने से रोकने के लिए त्वचा को हमेशा साफ और सूखा रखें। पहले डॉक्टर से परामर्श करें, जो खाने वाली और लगाने वाली दवाइयां बता देंगे।