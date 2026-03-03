गर्मियों में हीट स्ट्रोक से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। यह तब होता है जब शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट (40 डिग्री सेल्सियस) से ऊपर चला जाता है। इससे शरीर के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। हीट स्ट्रोक अधिक समय तक धूप में रहने, शरीर में पानी की कमी और शारीरिक गतिविधियों के कारण हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर हीट स्ट्रोक से सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 घर से बाहर निकलें तो पहनें ढीले-ढाले कपड़े गर्मियों में घर से बाहर निकलते समय ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनें। यह कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं बल्कि सूरज की किरणों को भी वापस लौटाते हैं, जिससे आप ठंडा महसूस कर सकते हैं। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं। इसके अलावा ढीले कपड़े पहनने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और हीट स्ट्रोक का खतरा कम होता है।

#2 घर से बाहर निकलने से पहले पानी पिएं अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक या दो गिलास पानी जरूर पी लें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और हीट स्ट्रोक का खतरा कम होगा। कोशिश करें कि घर से बाहर निकलने से पहले नारियल पानी या छाछ जैसे पेय भी पी लें। इन पेय से शरीर को जरूरी तत्व मिलते हैं, जो पसीने के कारण खो जाते हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है।

#3 अधिक समय तक धूप में न रहें अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं तो धूप में अधिक समय तक रहने से बचें। बेहतर होगा कि आप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें क्योंकि इस दौरान सूरज की किरणें सबसे तेज होती हैं। अगर किसी कारणवश आपको इस समय के बीच घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और समय-समय पर उसका सेवन करते रहें।

#4 बाहर निकलते समय सिर को ढक लें अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने सिर को किसी टोपी या दुपट्टे से ढक लें। यह आपके सिर को धूप के सीधे संपर्क में आने से बचा सकता है और आपको ठंडा रख सकता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो धूप से बचने के लिए त्वचा की सुरक्षा के लिए लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको धूप के दुष्प्रभावों से काफी हद तक राहत मिल सकती है।