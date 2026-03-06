गर्मियों के दौरान ठंडक बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियां आते ही बढ़ते पारे के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर मजबूरी में निकलना भी पड़ जाए तो लू लगने या हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का डर सताने लगता है। वैसे तो बाजार में गर्मियों के लिए कई तरह के उपकरण और कूलर आदि उपलब्ध हैं, लेकिन प्रकृति अपने आप में एक ऐसी खान है, जो आपको ठंडक दे सकती है। आइए आज हम आपको ठंडक देने वाले पांच प्राकृतिक तरीके बताते हैं।

#1 घर की खिड़कियों को खुला रखें अगर आप अपने घर को ठंडा रखना चाहते हैं तो घर की खिड़कियों को सुबह के समय खुला रखें। दरअसल, सुबह के समय हवा में ठंडक होती है और यह हवा पूरे घर में फैलेगी, जिससे आपको ताजगी का एहसास होगा। इसके अलावा खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा से घर का तापमान भी कम हो सकता है। हालांकि, शाम के समय खिड़कियों को बंद कर दें ताकि गर्म हवा घर में न घुसे।

#2 घर के लिए चुनें हल्के रंग घर के लिए हल्के रंगों का चयन करने से भी घर में ठंडक का एहसास रहेगा। हल्के रंगों की दीवारें सूरज की रोशनी को अधिक मात्रा में परावर्तित करती हैं, जिससे घर में ठंडक बनी रहती है। इसके लिए आप हल्का पीला, हल्का हरा या फिर हल्का नीला रंग चुन सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों को भी हल्के रंग से रंग सकते हैं।

Advertisement

#3 ठंडक देने वाले पौधे लगाएं पेड़-पौधे न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि आपके घर को ठंडक देने में भी मदद कर सकते हैं, खासतौर से बड़े पेड़, जो घर के बाहर होते हैं, वे घर को सूरज की रोशनी से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के आंगन, बालकनी और छत पर भी छोटे पौधे लगा सकते हैं। इससे घर की हवा भी साफ रहेगी।

Advertisement

#4 जल स्रोत के पास समय बिताएं अगर आपके घर के पास कोई जल स्रोत है तो रोजाना वहां जाकर कुछ देर बैठें। इससे आपका मन शांत होगा और आपको कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने घर के बाथरूम या फिर किसी गार्डन में भी फव्वारा लगा सकते हैं। यह आपके घर को ठंडक देने के साथ-साथ बहुत सुंदर भी बनाएगा।