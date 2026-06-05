सोते हुए बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 सरल और प्रभावी तरीके

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सही गद्दे का चयन करें

बच्चे के लिए सही गद्दा चुनना बहुत जरूरी है। गद्दा ऐसा होना चाहिए जो नर्म हो, लेकिन ज्यादा ढीला न हो ताकि बच्चा गद्दे के किनारे पर न लुढ़के। इसके अलावा गद्दे को समय-समय पर साफ भी करते रहें ताकि कोई धूल या कीटाणु न रहें। सूती कवर का उपयोग करना भी अच्छा होता है क्योंकि यह हवा को पासने देता है और त्वचा को आरामदायक रखता है। इस तरह का गद्दा बच्चे की नींद को सुरक्षित बनाता है।