एक शानदार डिजिटल इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट बनने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, बेहतर होगी आपकी कला

आज के आधुनिक समय में कला जगह भी अपना डिजिटल युग देख रहा है। इन दिनों डिजिटल इलस्ट्रेशन बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, जिसमें कागज के बजाय मोबाइल जैसे उपकरणों पर कला को उकेरा जाता है। यह कंप्यूटर, ग्राफिक टैबलेट और विशेष सॉफ्टवेयर जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके बनाई गई कला होती है। अगर आप इस कला में नए हैं और इसमें पारंगत होना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए मददगार रहेंगी।

#1 प्रेरणाएं ढूंढें एक अच्छे डिजिटल इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट बनने की शुरुआत सही प्रेरणा ढूंढने से होती है। आपको चित्र बनाने से पहले अपने आस-पास की चीजों को देखना चाहिए। इससे आप यह तय कर पाएंगे कि आपको क्या बनाना है और उसे किस तरह से रूप देना है। पहले कुछ प्रयासों के दौरान पहले तय किए हुए चित्र को कागज पर बना कर देख लें। इससे आपको बारीकियों का पता लग जाएगा और आप बेहतरीन डिजिटल इलस्ट्रेशन तैयार कर सकेंगे।

#2 सही उपकरण चुनें जैसा कि हमने पहले बताया, डिजिटल कला के लिए आपको कुछ खास गैजेट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ड्राइंग टैबलेट और स्टाइलस खरीदना होगा। टैबलेट पर चित्र बनाए जाएंगे, जिन्हें पेन जैसे दिखने वाले स्टाइलस से रूप दिया जाएगा। आपके टैबलेट में फ़ोटोशॉप, प्रोक्रिएट या क्लिप स्टूडियो पेंट जैसे पेंटिंग सॉफ्टवेयर भी जरूर होने चाहिए। इनकी मदद से ही आप डिजिटल इलस्ट्रेशन बना सकेंगे।

#3 कलर थ्योरी समझें रंग सिद्धांत या कलर थ्योरी इस बात का अध्ययन है कि ग्राफिक डिजाइन में खास प्रभाव बनाने के लिए रंग किस तरह संयोजित होते हैं। यह दिशानिर्देशों का एक समूह होता है। यह कलाकारों को ऐसे रंग चुनने में मदद करता है, जो एक साथ अच्छे लगते हैं और सही भावनाएं जगाने में सक्षम हों। इसे समझने के लिए आपको कलर व्हील के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे पता चलता है कि किस रंग के साथ कौन-सा रंग जंचता है।

#4 रूल ऑफ थर्ड सीखें डिजिटल इलस्ट्रेशन में संघटन (कम्पोजीशन) की अहम भूमिका होती है। इसके सबसे बुनियादी और याद रखने में आसान नियमों में से एक है 'रूल ऑफ थर्ड'। इसके मुताबिक, आपको अपनी पेंटिंग को 2 हॉरिजोंटल और दो वर्टीकल रेखाओं का उपयोग करके 9 बराबर भागों में विभाजित करने की कल्पना करनी होती है। पेंटिंग के मुख्य किरदार या वस्तु को किसी एक इंटरसेक्शन पर या किसी एक रेखा के साथ बनाएं। इससे आपका इलस्ट्रेशन देखने में बहुत अच्छा लगेगा।