महिलाओं का पसंदीदा बन रहा है फूलों वाला प्रिंट, इसे इन 5 कपड़ों में करें शामिल

फूलों वाला प्रिंट भारतीय परिधान में हमेशा से ही खास माना जाता है। यह न केवल महिलाओं के कपड़ों को आकर्षक बनाता है, बल्कि उन्हें एक ताजगी भरा लुक भी देता है। खासकर गर्मियों के मौसम में जब तापमान बढ़ता है और त्वचा को हवा लगना जरूरी होता है, तब फूलों का प्रिंट सबसे अच्छा विकल्प होता है। आइए जानें कि किस तरह से फूलों का प्रिंट भारतीय परिधान का हिस्सा बन सकता है।

#1 फूलों के प्रिंट वाली साड़ी साड़ी हमेशा से भारतीय महिलाओं की पसंदीदा रही है और इसमें फूलों का प्रिंट एक नया आयाम जोड़ता है। फूलों वाली साड़ी न केवल सुंदर दिखती हैं, बल्कि इन्हें पहनने से आप ज्यादा जवान भी नजर आ सकती हैं। चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, फूलों वाली साड़ी हर मौके पर पहनी जा सकती हैं। इन साड़ियों में जेवँत रंगों से लेकर हल्के रंगों तक, हर तरह के विकल्प उपलब्ध होते हैं। खास तौर से पेस्टल रंग सबसे सुंदर लगते हैं।

#2 फूलों वाला कुर्ता-प्लाजो सेट कुर्ता-प्लाजो सेट आजकल बहुत चलन में हैं और इनमें फूलों का प्रिंट एक खास आकर्षण जोड़ता है। ये सेट न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि इन्हें पहनकर आप स्टाइलिश भी दिख सकती हैं। चाहे ऑफिस हो या पार्टी, फूलों वाले कुर्ता-प्लाजो सेट हर अवसर पर स्टाइल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये सेट अलग-अलग रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध होते हैं, जिससे आप अपने स्टाइल को और भी खास बना सकती हैं।

#3 फूलों के प्रिंट वाली लहंगा-चोली लहंगा-चोली शादी या किसी बड़े उत्सव के लिए बेहतरीन विकल्प है और इसमें फूलों का प्रिंट एक शाही अंदाज देता है। इन लहंगा-चोलियों में न केवल चमकीले रंगों का इस्तेमाल होता है, बल्कि फूलों की कढ़ाई भी की जाती है। इसे पहनकर आप शादी में आए अन्य सभी मेहमानों से अलग दिख सकती हैं। इस मौसम में आप हल्के रंगों वाली लहंगा-चोली चुन सकती हैं, जो गर्मियों की उमस से राहत देते हैं और आपको ताजगी भरा अनुभव कराते हैं।

#4 फूलों के प्रिंट वाला दुपट्टा दुपट्टा किसी भी भारतीय पोशाक का अहम हिस्सा होता है और अगर इसमें फूलों का प्रिंट हो तो यह आपके पूरे लुक को खास बना सकता है। आप इसे किसी भी साधारण कुर्ती या सलवार-कमीज के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगने लगेगा। आप अलग-अलग रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध दुपट्टों का चयन कर सकती हैं, जो आपके व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। एक अच्छा प्रिंटेड दुपट्टा साधारण आउटफिट को भी खास बना देगा।