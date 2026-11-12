बहुत ठंड लगती है पैरों में? इन 5 तरीकों से रखें गर्म

ठंड से बचने के लिए आप अपने बिस्तर के नीचे या कमरे में हीटर भी रख सकते हैं। इससे आपका कमरा और बिस्तर गर्म रहेगा, जिससे ठंड से राहत मिलेगी।

हालांकि, हीटर का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह सही से काम कर रहा हो और इससे कोई खतरा न हो।

इसके अतिरिक्त कमरे में ठंडक को दूर करने के लिए आप ब्लोअर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।