सुबह-सुबह फूल जाता है पेट? इन पेय से दिन की शुरुआत करने से कम होगी सूजन 

सुबह के वक्त कुछ लोगों का पेट फूल जाता है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें गैस बनना, भोजन का ठीक तरह से न पचना या ज्यादा मसालेदार भोजन करना शामिल हो सकता है। अगर आपको भी रोजाना सुबह यह समस्या होती है तो खाली पेट इन 4 पेय का सेवन करें। इन्हें डाइट का हिस्सा बनाने से गैस नहीं बनेगी, पेट अच्छी तरह साफ हो जाएगा और पेट की सूजन भी कम हो जाएगी।

#1 नींबू और अदरक का डिटॉक्स पेय नींबू और अदरक से बनने वाला डिटॉक्स पेय पेट की सूजन को झट से कम कर सकता है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं और यह पाचन को बेहतर बनाती है। वहीं, नींबू भोजन को तोड़ने में मदद करता है और पेट को फायदा पहुंचाता है। इस पेय को बनाने के लिए एक गिलास गर्म पानी में ताजा नींबू का रस डालें और घिसी हुई अदरक मिलाएं। आप चाहें तो इसमें एक चम्मच शहद मिला सकते हैं।

#2 सौंफ की चाय स्वास्थ्य विशेषज्ञ पेट की सूजन घटाने के लिए सौंफ की चाय पीने की सलाह देते हैं। यह एक प्रकार की हर्बल चाय होती है, जिसमें केवल 2 ही सामग्री का इस्तेमाल होता है। इसे बनाने के लिए पानी गर्म करें और उसमें सौंफ डालकर उबलने दें। इसके बाद इसे छानकर खाली पेट पिएं। सौंफ में वायुनाशक और सूजनरोधी गुण मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से पेट की सूजन कम हो जाती है और गैस से छुटकारा मिलता है।

#3 ग्रीन टी ग्रीन टी उन लोगों के खान-पान का हिस्सा रहती है, जो वजन घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि, इसे पीने से सूजन कम करने में भी मदद मिल सकती है। इस चाय में एंटीऑक्सीडेंट और कैटेचिन मौजूद होते हैं, जो आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ज्यादा फायदे पाने के लिए ग्रीन टी में शहद या चीनी न मिलाएं।