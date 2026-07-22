शाम के समय बर्गर खाने का मन करता है? इसे घर पर ऐसे बनाएं स्वास्थ्यवर्धक
क्या है खबर?
शाम के समय अक्सर लोग कुछ न कुछ हल्का-फुल्का जरूर खाते हैं, लेकिन अगर आप वजन घटा रहे हैं तो बाहर का खाना सेहत के लिए सही नहीं होता। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे स्नैक की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है। इस स्नैक का नाम है 'हेल्दी बर्गर', जो आपकी शाम की भूख को बिना किसी चिंता के मिटा देगा।
सामग्रियां
हेल्दी बर्गर बनाने के लिए जरूरी चीजें
हेल्दी बर्गर बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी।
एक कप ओट्स, एक कप उबले हुए राजमा, दो आलू (उबले हुए), एक प्याज (बारीक कटी हुई), एक शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), नमक (स्वादानुसार), एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ब्राउन ब्रेड, हरी चटनी और टोमैटो सॉस।
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने घर के लोगें के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्टेप-1
ओट्स और राजमा को पीसें
सबसे पहले ओट्स और उबले हुए राजमा को पीसने की मशीन में डालकर दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि इन्हें ज्यादा बारीक न पीसें ताकि मिश्रण में थोड़ी मोटी कणें बनी रहें। इससे बर्गर को एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा और यह खाने में स्वादिष्ट लगेगा।
पीसने के बाद मिश्रण को एक बड़े बर्तन में निकाल लें और उसमें अन्य मसाले मिलाकर अच्छे से मिला लें। इससे आपका बर्गर का मिश्रण तैयार हो जाएगा।
स्टेप-2
सब्जियां भूनें
अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च डालकर भूनें। इन्हें तब तक भूनें जब तक कि प्याज हल्की सुनहरी न हो जाएं और शिमला मिर्च नरम न हो जाएं।
इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद उबले हुए आलू को मैश करके इसमें मिलाएं। इससे मिश्रण में एक अच्छा स्वाद आएगा और यह खाने में बहुत ही लजीज लगेगा।
स्टेप-3
बर्गर के पैटी बनाएं
अब तैयार किए गए मिश्रण से छोटे-छोटे गोल आकार के पैटी बनाएं और उन्हें थोड़े तेल में दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। आप चाहें तो इन्हें हवा में तलने वाली मशीन में भी बना सकते हैं।
इससे आपके हेल्दी बर्गर की पैटी तैयार हो जाएगी, जिसे आप आगे की स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। इन पैटी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होंगी।
स्टेप-4
बर्गर को अंतिम रूप दें
अब ब्राउन ब्रेड स्लाइस पर पहले हरी चटनी लगाएं फिर उस पर बनी हुई पैटी रखें। इसके ऊपर टोमेटो सॉस और अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा आदि डालें। ऊपर से दूसरी ब्राउन ब्रेड स्लाइस रख दें।
आपका हेल्दी बर्गर अब खाने के लिए तैयार है। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
इसे खाने से आपको ऊर्जा मिलेगी और यह वजन पर भी असर नहीं डालेगा।