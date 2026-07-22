शाम के समय बर्गर खाने का मन करता है? इसे घर पर ऐसे बनाएं स्वास्थ्यवर्धक

अब ब्राउन ब्रेड स्लाइस पर पहले हरी चटनी लगाएं फिर उस पर बनी हुई पैटी रखें। इसके ऊपर टोमेटो सॉस और अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा आदि डालें। ऊपर से दूसरी ब्राउन ब्रेड स्लाइस रख दें।

आपका हेल्दी बर्गर अब खाने के लिए तैयार है। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

इसे खाने से आपको ऊर्जा मिलेगी और यह वजन पर भी असर नहीं डालेगा।