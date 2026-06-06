मानसून में पालतू जानवरों को खिलाएं ये चीजें

मानसून के दौरान अपने पालतू जानवरों को खिलाएं ये खाद्य पदार्थ, रहेंगे स्वस्थ

लेखन सयाली 06:10 pm Jun 06, 202606:10 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान पालतू जानवरों का ख्याल रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस मौसम में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए, जो उनके लिए फायदेमंद हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो आपके पालतू जानवरों को न केवल स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं।