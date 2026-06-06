मानसून के दौरान अपने पालतू जानवरों को खिलाएं ये खाद्य पदार्थ, रहेंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
मानसून के दौरान पालतू जानवरों का ख्याल रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस मौसम में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए, जो उनके लिए फायदेमंद हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो आपके पालतू जानवरों को न केवल स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं।
#1
पपीता
पपीता पालतू जानवरों के लिए एक बढ़िया फल है। यह विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होता है, जो उनके पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पपीते का सेवन कुत्तों और बिल्लियों को पेट से जुड़ी समस्याओं से भी बचा सकता है। ध्यान रखें कि पपीते को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ही अपने पालतू जानवर को खिलाएं, ताकि वह आसानी से खा सके और इसका पूरा पोषण लाभ उठा सके।
#2
गाजर का रस
गाजर का रस भी आपके पालतू जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह विटामिन-A का अच्छा स्रोत होता है, जो उनकी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा गाजर का रस उनके दांतों की सफाई करने और ताजगी बनाए रखने में भी मदद करता है। आप इसे अपने पालतू जानवरों को रोजाना थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, जिससे उनकी सेहत बनी रहेगी।
#3
उबले हुए आलू
उबले हुए आलू भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जिन्हें आप अपने कुत्ते या बिल्लियों को दे सकते हैं। आलू में ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं, जो उनके पेट को भरने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि आलू को बिना नमक या मसाले के पकाना चाहिए, ताकि यह उनके लिए सुरक्षित रहे। आप इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर या मैश करके भी दे सकते हैं, जिससे उनका पाचन आसान हो जाएगा।
#4
सादा दही
मानसून के मौसम में ठंड लगने या कुछ खराब खा लेने की वजह से कई पालतू जानवर बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले उनके पाचन पर असर पड़ता है और उनका पेट खराब हो सकता है। इससे बचने और इसे ठीक करने के लिए आप थोड़ी मात्रा में उन्हें सादा दही खिला सकते हैं। दही को अच्छी तरह से फेंटकर पतला कर लें और उसमें कोई चीज बिना मिलाए पालतू जानवरों को खिलाएं।