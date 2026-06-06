मानसून में सांस लेने की समस्या

मानसून के दौरान सांस लेने में हो रही है समस्या? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन सयाली 06:20 pm Jun 06, 202606:20 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम बीमारियों का कारण बन सकता है, खासकर जब बात सांस से जुड़ी समस्याओं की आती है। इस मौसम में नमी के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण खांसी, सर्दी, गले में खराश और अस्थमा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सांस से जुड़ी समस्याओं से सुरक्षित रह सकते हैं और सर्दी-जुखाम से भी बच सकते हैं।