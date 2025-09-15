आखों की रोशनी बढ़ाती हैं आई ड्रॉप, ले सकती हैं सर्जरी और चश्मों की जगह- अध्ययन

आज के समय में केवल उम्र बढ़ने के कारण ही नहीं, बल्कि कई अन्य वजहों से लोगों की आखें कमजोर होती जा रही हैं। ज्यादातर लोगों की दूर की नजर कमजोर होती है, यानि उन्हें दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देतीं। इस समस्या से निपटने के लिए चश्मा पहना जाता है या कुछ लोग सर्जरी करवा लेते हैं। हालांकि, अब वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि आई ड्रॉप डालने से आखों की रोशनी जल्दी ठीक हो सकती है।

अध्ययन सर्जरी और चश्मे से ज्यादा फायदेमंद है आई ड्रॉप रविवार को कोपेनहेगन में यूरोपीय मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन सोसायटी (ESCRS) में शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन प्रस्तुत किया था। इसके जरिए सामने आया कि दृष्टि को ठीक करने के लिए चश्मे और सर्जरी से ज्यादा फायदेमंद एक खास आई ड्रॉप हो सकती है। इस आई ड्रॉप को डॉक्टरों ने दूरदृष्टि दोष वाले लोगों के लिए हाल ही में विशेष रूप से तैयार किया है। इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से आखों की रोशनी सुधर सकती है।

प्रक्रिया 799 लोग बने थे इस अध्ययन का हिस्सा इस अध्ययन में अर्जेंटीना के 799 लोगों को शामिल किया गया था। उन सभी ने दिन में 2 बार आखों में ये खास आई ड्रॉप डाली थी। पहली बार ड्रॉप सो कर उठने के बाद डाली जाती थी और उसके 6 घंटे बाद दोबारा इस्तेमाल की जाती थी। प्रतिभागियों को 3 समूहों में बांटा गया था और सभी को अलग-अलग फॉर्मूला वाली आई ड्रॉप दी गई थीं। हर ड्रॉप में डाइक्लोफेनाक की एक निश्चित खुराक थी।

नतीजे क्या रहे इस अध्ययन के नतीजे? सभी आई ड्रॉप में पिलोकार्पिन की सांद्रता एक प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत के बीच थी। 799 में से 148 लोगों को एक प्रतिशत पिलोकार्पिन वाली आई ड्रॉप दी गई थी। वे आई टेस्ट वाले चार्ट पर 2 या उससे ज्यादा अतिरिक्त पंक्तियां पढ़ने में सक्षम थे। 2 प्रतिशत पिलोकार्पिन वाली आई ड्रॉप इस्तेमाल करने वाले 248 रोगियों में से 69 प्रतिशत लोग 3 अतिरिक्त पंक्तियां पढ़ सकें। 3 प्रतिशत वाले 370 प्रतिभागियों में भी समान नतीजे दिखे।

आई ड्रॉप कैसे मददगार है यह नई आई ड्रॉप? इस खास आई ड्रॉप में जो 'पिलोकार्पिन' नामक दवा शामिल की गई है, वह आखों को बहुत फायदा पहुंचाती है। यह आखों की पुतलियों और आंख के लेंस के आकार को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को सिकोड़ती है। इससे दूरी पर स्थित वस्तुओं को साफ देखने में मदद मिल जाती है। इसके अलावा इस आई ड्रॉप में 'डाइक्लोफेनाक' नामक सूजनरोधी दवा भी शामिल की गई है। यह दवा सूजन को कम करने में मदद करती है।