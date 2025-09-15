90 के दशक की स्ट्रेट जींस फिर चलन में आईं, जानिए इन्हें स्टाइल करने के तरीके

पिछले कुछ सालों से महिलाओं को ढीली-ढाली जींस पसंद आ रही थीं। इस दौरान स्ट्रेट जींस मानो बाजारों से गायब हो गईं थीं। 90 के दशक में इनका चलन हुआ करता था और महिलाएं इन्हें अलग-अलग अंदाज में स्टाइल किया करती थीं। अब सालों बाद ये जींस फिर से ट्रेंड में आई हैं, जिन्हें पहनकर आप किसी मॉडल जैसी लग सकती हैं। चलिए आज के फैशन टिप्स में स्ट्रेट जींस को स्टाइल करने के 5 शानदार तरीके जान लेते हैं।

#1 शर्ट के साथ पहनें स्ट्रेट जींस के साथ जो टॉप वियर सबसे बढ़िया लगता है, वह है शर्ट। यह एक सदाबहार कपड़ा है, जिसे कई तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह की जींस के साथ फिटिंग वाली शर्ट सबसे अच्छी लगती हैं, जो फिगर को निखारती है। इसके अलावा आप स्ट्रेट जींस के साथ टैंक टॉप पहनकर उसके ऊपर एकल रंग वाली शर्ट लेयर कर सकती हैं। स्नीकर्स, धूप के चश्मे और बेसबॉल कैप पहनकर लुक को पूरा करें।

#2 बेबी टी के साथ स्टाइल करें अगर आप थोड़ा फैशनेबुल और मॉडर्न लुक पाना चाहती हैं तो स्ट्रेट जींस के साथ बेबी टी पहनें। यह एक तरह का क्रॉप टॉप होता है, जो टी-शर्ट जैसा दिखता है। इसकी खास बात यह होती है कि यह टाइट फिटिंग वाला टॉप होता है। इसे पहनने पर आपका हल्का-सा पेट दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप लंबी नजर आएंगी। इस आउटफिट के साथ आप किसी भी तरह की फ्लैट चप्पल पहन सकती हैं।

#3 टी-शर्ट और कार्डिगन के साथ पेयर करें पतझड़ और सर्दी की शुरुआत के दिनों में आप स्ट्रेट जींस के साथ पतला कार्डिगन पेयर कर सकती हैं। सबसे पहले जींस के साथ एकल रंग वाली पतली टी-शर्ट या टैंक टॉप पहनें। अब उसके ऊपर कोई सुंदर-सा कार्डिगन लेयर कर लें। आप आगे की तरफ डोरी से बंधने वाला कार्डिगन चुन सकती हैं, जो एक मॉडर्न लुक प्रदान करेगा। इसके अलावा बटन वाला क्रॉप कार्डिगन भी बहुत शानदार लगेगा। इसके साथ बेली चप्पल पहनें और बाल बांधकर रखें।

#4 ब्लेजर या जैकेट के साथ लगेगी शानदार अगर आप स्ट्रेट जींस में औपचारिक लुक पाना चाह रही हैं तो उसे ब्लेजर के साथ पहनें। फिटिंग वाले ब्लेजर के साथ इस जींस को पेयर करें और पैरों में किटन हील पहनें। आप ब्लेजर के अंदर हाई नेक पहन सकती हैं और उसके बटन खुले रख सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रेट जींस के साथ लेदर जैकेट पहनना कूल लुक प्रदान कर सकता है। काली लेदर जैकेट के साथ टैंक टॉप पहनें और गहरे नीले रंग वाली जींस स्टाइल करें।