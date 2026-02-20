रोजाना अपनी आंखों के जरिए याददाश्त को बढ़ाने के लिए करें ये 5 एक्सरसाइज

याददाश्त को बढ़ाने के लिए आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आंखें हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं और इनकी देखभाल करके हम अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। इस लेख में हम कुछ आसान और असरदार एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, जो आपकी आंखों के जरिए आपकी याददाश्त को बढ़ा सकती हैं। इन एक्सरसाइज को रोजाना करने से आप अपनी आंखों की ताकत बढ़ा सकते हैं और मानसिक सेहत में सुधार कर सकते हैं।

#1 20-20 एक्सरसाइज करें आंखों की मांसपेशियों को आराम देना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन देखने से हमारी आंखें थक जाती हैं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए किसी दूर चीज को देखें। इससे आपकी आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलेगा और उनकी थकान कम होगी। इसके अलावा इससे आपकी नजर की धारणा भी बेहतर होगी और आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यह एक सरल लेकिन असरदार तरीका है।

#2 पलकों को झपकाएं पलकें झपकाना एक सरल तरीका है, जिससे आप अपनी आंखों की ताजगी बनाए रख सकते हैं। जब भी आप महसूस करें कि आपकी आंखें सूखी हो रही हैं या उनमें जलन हो रही है, तब अपनी पलकों को तेजी से झपकाएं। यह प्रक्रिया न केवल आपकी आंखों को ताजगी देती है बल्कि उनकी नमी भी बनाए रखती है। इसके अलावा इससे आपकी आंखों की मांसपेशियां भी आराम महसूस करती हैं और आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

#3 आंखों को गोल घुमाएं आंखों को गोल घुमाने से आपकी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनकी लचीलापन बढ़ती है। इसके लिए अपनी आंखों को धीरे-धीरे गोल घुमाएं, जैसे कि आप एक बड़ा गोल बना रहे हों। यह एक्सरसाइज आपकी आंखों की सेहत में सुधार लाती है और उन्हें अधिक सक्रिय बनाती है। इसे दिन में कुछ बार करने से आपकी आंखों की ताकत बढ़ती है और आप बेहतर तरीके से चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

#4 ऊंचाई पर देखें ऊंचाई पर देखने से आपकी आंखें अधिक व्यापक नजरिया प्राप्त करती हैं। इसके लिए किसी ऊंची जगह पर जाकर दूर तक देखें। यह तरीका न केवल आपकी नजर को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से करने से आपकी आंखों की क्षमता बढ़ती है और आप चीजों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। यह एक्सरसाइज आपकी आंखों को आराम देती है और उन्हें तरोताजा महसूस कराती है।