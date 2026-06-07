मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड का अधिक सेवन स्वास्थ्य को पहुंचा सकता है ये नुकसान
क्या है खबर?
मानसून के मौसम में स्ट्रीट फूड खाना हर किसी को पसंद होता है। इस दौरान पकौड़े, समोसे और चाट आदि खाने का मजा ही अलग है। हालांकि, यह मौसम नमी और उमस के साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है, जो स्ट्रीट फूड खाने वालों के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड का अधिक सेवन करने से किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
#1
पाचन संबंधी समस्याएं
मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड का अधिक सेवन करने से पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल, मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल और पानी में कीटाणु पनपने लगते हैं। ये जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो अपच, गैस, पेट फूलना और दस्त जैसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही ज्यादा देर तक रखा हुआ या बार-बार तला जाने वाला खाना भी पेट खराब कर सकता है।
#2
वायरल बुखार की संभावना
मानसून में ज्यादा लोगों का जमावड़ा होने के कारण स्ट्रीट फूड खाने से वायरल बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा मानसून में अधिक नमी और उमस होने के कारण उन लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जो स्ट्रीट फूड को बनाते और बेचते हैं। इसलिए, मानसून में स्ट्रीट फूड का सेवन कम से कम करें और सभी व्यंजनों को घर पर बनाने की कोशिश करें।
#3
फूड पॉइजनिंग
मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड से फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। बढ़ी हुई नमी बैक्टीरिया और फफूंद की वृद्धि को तेज कर देती है, जो स्ट्रीट फूड को दूषित कर सकते हैं। इसके अलावा जलभराव से भी बैक्टीरिया बढ़ते हैं और खुले में लगे स्टॉल मक्खियों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। इस तरह का दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग होती है, जो उलटी, दस्त और बुखार आदि का कारण बनती है।
#4
टाइफाइड
टाइफाइड एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है, जिसके मामले मानसून में काफी बढ़ जाते हैं। यह मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी का सेवन करने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होने वाली कच्ची सब्जियों और बैक्टीरिया से दूषित पानी के पेट में जाते ही आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको केवल उन स्टॉल से खाना चाहिए, जो साफ हों।