मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड का अधिक सेवन स्वास्थ्य को पहुंचा सकता है ये नुकसान

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पाचन संबंधी समस्याएं

मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड का अधिक सेवन करने से पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल, मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल और पानी में कीटाणु पनपने लगते हैं। ये जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो अपच, गैस, पेट फूलना और दस्त जैसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही ज्यादा देर तक रखा हुआ या बार-बार तला जाने वाला खाना भी पेट खराब कर सकता है।