होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / सोशल मीडिया पर हर कोई कर रहा है 'क्लाउड ब्रेड' की चर्चा, जानिए इसकी आसान रेसिपी
लेखन सयाली
Sep 22, 2025
07:37 pm
क्या है खबर?

हम सभी के खान-पान में ब्रेड शामिल होती है, लेकिन उसका प्रकार भिन्न होता है। इन दिनों एक खास प्रकार की ब्रेड सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हम बात कर रहे हैं 'क्लाउड ब्रेड' की, जो बादल जितनी मुलायम होती है। यह ब्रेड कोविड के समय प्रचिलित हुई थी, जो दोबारा चर्चा में आ गई है। आम तौर पर इसे अंडे का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। हालांकि, आज हम आपको इसकी बिना अंडे वाली रेसिपी बताएंगे।

विवरण

क्या होती है क्लाउड ब्रेड?

इस व्यंजन का नाम भले ही क्लाउड ब्रेड है, लेकिन यह असल में ब्रेड नहीं है। यह मरांग नाम के एक फ्रेंच मीठे पकवान और ब्रेड का शानदार संयोजन है। यह ग्लूटेन मुक्त और मुलायम होती है, जिसका स्वाद हल्का मीठा होता है। इसे खा कर आपको ऐसा लगेगा मानो अपने कोई मार्शमैलौ खा लिया हो। इसे बनाते समय लोग इसमें पेस्टल रंगों वाला फूड कलर भी मिला देते हैं, ताकि इसे देखते ही खाने का दिल करने लगे।

वायरल

क्या है इसके वायरल होने का कारण?

आज कल लोगों को वो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, जो देखने में सुंदर हों। एस्थेटिक्स के इस जमाने में यह ब्रेड इस कारण से ट्रेंड कर रही है, क्योंकि यह दिखने में आकर्षक है। इन दिनों कई लोग ग्लूटेन मुक्त डाइट अपनाना पसंद करने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए यह ब्रेड शानदार भोजन हो सकती है। इसे तोड़ने पर ऐसा महसूस होता है, जैसे कोई बादल तोड़ा जा रहा है। यह भी इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है।

सामग्री

क्लाउड ब्रेड बनाने के लिए लगेगा ये सामान

सोशल मीडिया पर चर्चित क्लाउड ब्रेड को बनाना बेहद आसान है, जिसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इसमें केवल 3 से 4 ही सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं। ये सभी चीजें आपकी रसोई में आसानी से उपलब्ध होंगी। हालांकि, इसमें अंडे के विकल्प के रूप में एक खास चीज इस्तेमाल होगी, जो आलू का पाउडर है। इसके साथ आपको कॉर्न फ्लोर, अपनी पसंद के फूड कलर और चीनी की जरूरत पड़ेगी।

विधि

ऐसे बनती है क्लाउड ब्रेड

क्लाउड ब्रेड बनाने के लिए आपको हैंड विस्कर या विस्किंग मशीन चाहिए होगी। सबसे पहले एक कटोरे में थोड़ा-सा पानी और आलू का पाउडर डालें। इसको जोर से मिलाएं, ताकि पानी में पाउडर अच्छी तरह घुल जाए। इसके बाद इसमें पिसी चीनी और कॉर्न फ्लोर डालकर जल्दी-जल्दी मिलाएं। इसमें रंग के लिए फूड कलर मिलाया जा सकता है। जब मिश्रण की स्थिरता मरांग जैसी हो जाए तो उसे बेकिंग ट्रे पर क्रीम की तरह रखें और फैलाए बिना बेक करें।