नवरात्रि उपवास के दौरान न करें ये 5 गलतियां, पूरे दिन रहेगी थकावट

नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इस दौरान लोग उपवास रखते हैं। हालांकि, उपवास के साथ-साथ पूजा-पाठ और नाच-गाना करने से शरीर पर काफी दबाव पड़ता है और अगर आप उपवास के दौरान कुछ गलतियां कर देते हैं तो आपको थकान और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि उपवास के दौरान आपको थकान का सामना न पड़े।

#1 उपवास में पोषक तत्वों की कमी होना उपवास में पोषक तत्वों की कमी होना एक बड़ी गलती है। अगर आप उपवास में सिर्फ आलू और सिंघाड़े के आटे की चीजें खाते हैं तो इससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण आपको कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। इसलिए उपवास में फलों के साथ-साथ साबुत अनाज और दूध का सेवन करें ताकि आपके शरीर को भरपूर पोषण मिल सके और आप स्वस्थ रह सकें।

#2 पर्याप्त पानी न पीना उपवास में पर्याप्त पानी न पीना भी एक बड़ी गलती है। पानी पीने से शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा पानी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसलिए रोजाना 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों का रस भी पीएं। इससे शरीर को पोषण मिलेगा और आपको कमजोरी और थकान का सामना नहीं करना पड़ेगा।

#3 भूखा रहना उपवास में भूखा रहना भी एक बड़ी गलती है। अगर आप भूखे रहेंगे तो आपको चक्कर आने, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी भूख लगे तो कुछ हल्का-फुल्का खाने की कोशिश करें। इसके लिए आप फल, दूध या फिर साबुत अनाज की चीजें खा सकते हैं। इससे आपका पेट भरा रहेगा और आपको कमजोरी और थकान का सामना नहीं करना पड़ेगा।

#4 एक ही बार में बहुत सारा खाना खाना उपवास में एक ही बार में बहुत सारा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक है। इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और आपको गैस, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक बार में बहुत सारा खाना खाने की बजाय थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन में कई बार खाएं। इस तरह से खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।