भारतीय शाकाहारी व्यंजनों के शौकीन हैं? जानिए 5 सदाबहार सब्जियों की रेसिपी

भारतीय खाना अपने विविधता और स्वाद के लिए जाना जाता है, खासकर शाकाहारी व्यंजन तो इतने प्रकार के होते हैं कि हर दिन कुछ नया बनाया जा सकता है। आज हम आपको पांच ऐसी सदाबहार सब्जियों की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी हैं। इन सब्जियों को आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 आलू की टिक्की आलू की टिक्की एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को गोल आकार में बनाकर तेल में तलें। इसे गर्मागर्म परोसें। यह टिक्की बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और इसे चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खाया जा सकता है।

#2 पालक पनीर पालक पनीर एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा है कि आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे। इसके लिए पालक को उबालकर पीस लें और उसमें टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि तेल ऊपर न आ जाए। अब इसमें क्यूब्स में कटे हुए पनीर डालें और नमक डालकर कुछ मिनट पकाएं।

#3 भिंडी मसाला भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को धोकर सुखाएं और फिर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि मसाले डालें। इसके बाद इसमें कटी हुई भिंडी डालकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि वह कुरकुरी न हो जाए। अंत में इसमें नमक डालकर कुछ मिनट पकाएं। इसे रोटी या परांठे के साथ खाया जा सकता है।

#4 कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा है कि आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आदि को बारीक काट लें और इन्हें मसालों के साथ कढ़ाई में पकाएं। अब इसमें कटे हुए पनीर के टुकड़े डालें और धीमी आंच पर पकने दें। अंत में हरी धनिया पत्ती से सजाकर गर्मागर्म परोसें।