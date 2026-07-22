बारिश के मौसम में घर पर बनाएं इथियोपियाई व्यंजन मिसिर वॉट, जानिए इसकी रेसिपी

अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें एक चौथाई चम्मच हींग डालें, फिर इसमें 2 बारीक कटे प्याज डालकर सुनहरे भूरे रंग में भूनने तक पकाएं।

इसके बाद इसमें 3-4 बारीक कटे लहसुन की कली और एक बारीक कटा अदरक का टुकड़ा डालकर भूनें, फिर इसमें एक बारीक कटा टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं।

इसके बाद इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला मिलाएं।