हल्दी की जड़ की चटनी का इन तरीकों से लें मजा, नहीं भूल पाएंगे इसका जायका

हल्दी की जड़ एक मसाला है, जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसका उपयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। हल्दी की जड़ से बनी चटनी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इस लेख में हम आपको हल्दी की जड़ की चटनी को अलग-अलग तरीकों से खाने में शामिल करने के कुछ खास तरीके बताएंगे।

#1 पराठे के साथ खाएं हल्दी की जड़ की चटनी पराठों के साथ खाने पर बहुत ही बेहतरीन लगती है। आप इसे गेंहू या बाजरे के आटे में मिलाकर गूंध सकते हैं और फिर इसे तवे पर तेल या घी लगाकर सेंक सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी अन्य आटे से बनने वाले पराठों के साथ इस स्वादिष्ट चटनी का मजा ले सकते हैं। पराठों के कौर तोड़-तोड़ कर चटनी में डुबोएं या फिर पुरे पराठे पर इसे फैलाकर सेवन करें।

#2 चावल के साथ खाएं चावल के साथ हल्दी की जड़ की चटनी खाने का अपनी ही अलग मजा होता है। आप इसे सफेद या भूरे चावल के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए पहले चावल को अच्छे से पका लें और फिर उस पर हल्दी की जड़ की चटनी डालें। आप चाहें तो सब्जी और चावल के एक साथ मिलाकर ऊपर से चटनी डालकर भी सेवन कर सकते हैं। यह व्यंजन न केवल सेहतमंद होता है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है।

#3 सैंडविच में लगाएं सैंडविच में हल्दी की जड़ की चटनी लगाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ब्रेड के स्लाइस पर यह चटनी फैलाएं और फिर उसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा, प्याज आदि डालें। दूसरी ब्रेड के ऊपर मक्खन, चीज और मेयोनीज जैसे स्प्रेड लगाकर दोनों स्लाइस को आपस में जोड़ लें। इसे बनाने के लिए आप भूरी ब्रेड या मल्टी ग्रेन ब्रेड का उपयोग कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती हैं।

#4 दही के साथ खाएं दही में हल्दी की जड़ की चटनी मिलाकर खाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे दही का स्वाद बढ़ जाएगा और यह अधिक पौष्टिक हो जाएगा। इसके लिए दही में थोड़ी-सी चटनी मिलाएं और फिर उसमें नमक, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।