मसाला चाय के साथ खाएं ये  स्नैक्स, स्वाद बढ़ जाएगा

मसाला चाय का एक कप न केवल आपको तरोताजा महसूस कराता है, बल्कि आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। यह भारतीय घरों में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है। सुबह और शाम की चाय की टेबल पर मसाला चाय का होना आम बात है। इस पेय का आनंद लेने के लिए स्नैक्स का होना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कि मसाला चाय के साथ किन स्नैक्स का सेवन करना चाहिए।

#1 आलू के चिप्स मसाला चाय के साथ आलू के चिप्स खाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कुरकुरे आलू के चिप्स और मसालेदार चाय का मेल आपके स्नैक टाइम को खास बना सकता है। इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। बस कच्चे आलू को पतले टुकड़ों में काटकर तल लें और फिर नमक लगाकर परोसें। यह स्नैक आपके चाय के समय को और भी मजेदार बना देगा।

#2 पकोड़े बारिश के मौसम में गर्मागर्म पकोड़ों का मजा ही कुछ अलग होता है। बेसन और आलू से बने ये पकोड़े मसाला चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें बनाने के लिए बेसन में मसाले मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है, फिर छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर गर्म तेल में तला जाता है। यह स्नैक आपके चाय के समय को और भी खास बना देगा। गर्मागर्म पकोड़ों और मसालेदार चाय का यह मेल आपके स्नैक टाइम को यादगार बना सकता है।

#3 समोसे समोसा एक खास भारतीय स्नैक है, जो हर मौके पर पसंद किया जाता है। कुरकुरे बाहरी परत और मसालेदार आलू भरवां अंदरूनी हिस्सा इसे खास बनाते हैं। इसे गर्म तेल में तला जाता है और फिर मसाला चाय के साथ परोसा जाता है। इन स्नैक्स का मेल आपके चाय के समय को और भी यादगार बना सकता है। इन सभी स्नैक्स को बनाना आसान है और ये आपके स्नैक टाइम को और भी मजेदार बना सकते हैं।

