शाम के समय खाएं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक चाट, आसान है रेसिपी

चाट भारतीय स्ट्रीट फूड का एक अहम हिस्सा है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। आमतौर पर चाट में आलू, बेसन और सूजी का उपयोग किया जाता है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे चाट की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो प्रोटीन से भरपूर हैं। ये चाट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। आइए इन चाट की रेसिपी जानते हैं।

#1 क्विनोआ चाट सबसे पहले क्विनोआ को पानी में उबाल लें, फिर इसे ठंडा करके एक बड़े कटोरे में डालें। इसके बाद कटोरे में कटी हुई खीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डालें। अब इसमें नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा चाट मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इसे ताजे धनिये से सजाकर परोसें। यह चाट प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।

#2 सोया चाप चाट सबसे पहले सोया चाप को उबालकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर मसाले भूनें। इसके बाद इसमें सोया चाप के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इस पर ताजे धनिये और नींबू का रस डालकर परोसें। यह चाट प्रोटीन से भरपूर होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट है।

#3 छोले टिक्की चाट सबसे पहले छोले को रातभर पानी में भिगोकर कुकर में उबाल लें। इसके बाद आलू की टिक्की बनाकर उन्हें तवे पर सेंक लें। अब एक बड़े कटोरे में उबले हुए छोले, आलू की टिक्की के टुकड़े, दही, हरी चटनी, इमली की चटनी, भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इस पर ताजे धनिये और नींबू का रस डालकर परोसें। यह चाट प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है।

#4 योगर्ट चाट इस चाट को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में योगर्ट लें, फिर इसमें कटी हुई खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया डालें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इस पर ताजे धनिये और नींबू का रस डालकर परोसें। यह चाट प्रोटीन से भरपूर होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट है।