दिन के समय होने वाली सगाई के लिए ऐसे करें मेकअप, लगेंगी बेहद खूबसूरत

सगाई का समय एक खास और यादगार पल होता है, जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में दिखना चाहती हैं। दिन के समय होने वाली सगाई में हल्का और प्राकृतिक मेकअप सबसे अच्छा विकल्प होता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे मेकअप सुझाव देंगे, जो आपकी सगाई को और भी खास बना देंगे। सही रंगों का चयन, त्वचा की देखभाल और हल्के ब्रश तकनीकों का उपयोग करके आप अपने लुक को निखार सकती हैं।

#1 त्वचा को करें तैयार सगाई से पहले की सबसे जरूरी बात है अपनी त्वचा को तैयार करना। सबसे पहले अपनी त्वचा को साफ पानी से धोएं और मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि आपकी त्वचा नरम और ताजा महसूस हो। इसके बाद मेकअप बेस लगाएं, जो मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करेगा। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो तेल को कम करने वाला प्राइमर उपयोग करें, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए नमी देने वाला प्राइमर बेहतर होगा।

#2 हल्का फाउंडेशन लगाएं दिन के समय हल्का फाउंडेशन सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह आपके चेहरे को एक समान रंग देता है बिना बहुत भारी दिखाए। फाउंडेशन लगाने से पहले उसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि कोई धब्बा न रहे। आप चाहें तो रंगीन मॉइस्चराइजर का भी उपयोग कर सकती हैं, जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप में निखार देगा। इससे आपका चेहरा ताजा और सुंदर दिखेगा, जो सगाई के लिए बिल्कुल सही है।

#3 आंखों पर ध्यान दें आंखों का मेकअप करते समय हल्के रंगों का उपयोग करें जैसे कि गुलाबी या हल्का भूरा। आईशैडो को धीरे-धीरे अपनी आंखों की पलक पर लगाएं ताकि वह प्राकृतिक लगे। आंखों के लाइनर का उपयोग कम से कम करें और सिर्फ ऊपरी पलक पर हल्की लाइन बनाएं। मस्कारा लगाकर अपनी पलकें ऊपर की ओर घुमाएं ताकि आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखें। इसके अलावा भौंहों को भी हल्का सा आकार दें ताकि आपका चेहरा और भी खूबसूरत लगे।

#4 गालों को निखारें गालों पर हल्का सा रंग लगाएं, जिससे आपके गाल गुलाबी और ताजगी भरे दिखें। ध्यान रखें कि रंग बहुत ज्यादा न हो, बस इतना कि वह हल्का सा नजर आए। आप चाहें तो क्रीम ब्लश का भी उपयोग कर सकती हैं, जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप में निखार देगा। इसके अलावा ब्लश लगाने के बाद हल्का सा चमकदार पाउडर भी लगा सकती हैं ताकि आपके गालों पर चमक बनी रहे और आपका चेहरा और भी खूबसूरत लगे।