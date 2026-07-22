AC में गड़बड़ी के संकेत

अगर आपको नजर आएं ये संकेत तो तुरंत बंद कर दें अपना AC

लेखन सयाली 06:18 pm Jul 22, 202606:18 pm

क्या है खबर?

गर्मियों के दौरान AC का इस्तेमाल करना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि AC से जुड़ी कुछ समस्याएं जानलेवा भी हो सकती हैं। अगर AC में कुछ गड़बड़ी हो या फिर उससे कुछ संकेत मिलें तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो AC के खराब होने का इशारा करते हैं, ताकि आप समय रहते AC को बंद कर सकें और सुरक्षित रहें।