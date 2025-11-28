'SIBO' बीमारी के जूझ रही हैं अलाया एफ, जानिए इसके लक्षण और अन्य जरूरी बातें

अलाया एफ बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो नियमित रूप से योग और एक्सरसाइज करती हैं। उन्होंने 74 दिनों पहले '75 हार्ड चैलेंज' शुरू किया था, जिसके आखरी दिन उन्होंने एक चौकाने वाला खुलासा किया। अलाया ने बताया कि वह एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं, जिसका पूरी तरह इलाज संभव नहीं है। इसे छोटी आंत में जीवाणुओं की अतिवृद्धि (SIBO) कहते हैं। आइए इस स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तार से जानते हैं।

अलाया सोशल मीडिया का सहारा लेकर किया बीमारी का खुलासा आम तौर पर अलाया सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़े वीडियो साझा करती हैं। हालांकि, इस बार उनकी पोस्ट ने प्रशंसकों को भावुक कर दिया। वीडियो में अभिनेत्री ने कहा, "आज आप लोगों को प्रगति की तस्वीरें दिखाने के बजाय मैं आपको अपनी एक निजी कहानी सुनाना चाहती हूं।" उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से उनके पेट में सूजन रहती थी, जिसका कारण सामने नहीं आ रहा था। हालांकि, जांच से पता चला कि उन्हें SIBO हो गया है।

SIBO क्या है SIBO बीमारी? SIBO एक ऐसी बीमारी है, जिसमें छोटी आंत में अत्यधिक मात्रा में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इनकी वजह से पेट में सूजन आ जाती है, गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है और दर्द भी होता है। ये बैक्टीरिया शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को खाने लगते हैं, जिसके कारण कुपोषण या जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह स्थिति दस्त और कब्ज की समस्या का भी कारण बन सकती है।

Advertisement

लक्षण क्या हैं SIBO के लक्षण? SIBO का सबसे मुख्य लक्षण होता है पेट में सूजन आना, जो आसानी से नहीं जाती है। इसके अलावा इसकी वजह से ज्यादा गैस बनने लगती है और हमेशा थकावट महसूस होती रहती है। इस स्थिति की वजह से पेट में दर्द होता है और पेट खराब होने का भी डर रहता है। जिन लोगों को यह बीमारी होती है, उन्हें थोड़ा-सा खाने के बाद ही पेट भरा-भरा लगने लगता है। साथ ही इसके दौरान उलटी भी आती रहती है।

Advertisement

कारण क्यों होती है यह बीमारी? जिन लोगों ने छोटी आंत की सर्जरी करवाई होती हैं, उन्हें SIBO होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) नाम की बीमारी भी इस स्थिति का कारण बन सकती है। क्रोहन रोग, स्क्लेरोडर्मा, सीलिएक रोग और मधुमेह जैसी चिकित्सीय स्थितियां भोजन और मल को छोटी आंत से बाहर नहीं निकलने देती हैं। ऐसे में आंत में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिससे SIBO हो जाता है।