सर्दी की समस्या से राहत दिलाने में कारगर हैं ये घरेलू नुस्खे, जरूर अपनाएं

सर्दी एक आम समस्या है, जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। यह समस्या खासकर बदलते मौसम में अधिक होती है। सर्दी होने पर नाक बंद होना, छींक आना, गले में खराश और सिरदर्द जैसी समस्याएं होती हैं। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप इस समस्या से जल्दी राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दी से जल्द राहत पा सकते हैं।

#1 अदरक की चाय का सेवन करें अदरक की चाय सर्दी के लिए एक बेहतरीन उपाय है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो खांसी से राहत दिलाते हैं। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ा कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाएं। इस चाय को गर्मागर्म पिएं। यह न केवल आपको आराम देगी, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाएगी, जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।

#2 तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं तुलसी के पत्ते प्राचीन काल से ही औषधि के रूप में उपयोग होते आ रहे हैं। इसमें बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं, जो सर्दी और खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके लिए एक पैन में दो कप पानी लेकर उसमें तुलसी के पत्ते डालें और इसे तब तक उबालें जब तक पानी एक कप न हो जाए। अब इसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसे गर्मागर्म पिएं। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा।

#3 काली मिर्च और शहद का मिश्रण बनाकर लें काली मिर्च और शहद का मिश्रण सर्दी और गले की खराश के लिए असरदार उपाय माना जाता है। काली मिर्च में एक खास तत्व होता है, जो बलगम निकालने में मदद करता है, जबकि शहद गले को मुलायम बनाता है और खांसी को कम करता है। इसके लिए एक चम्मच शहद में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिलाकर लें। इसे दिन में दो बार लेने से जल्दी आराम मिलेगा और आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी।

#4 नमक वाले गर्म पानी से गरारे करें नमक वाला गर्म पानी गले की सूजन कम करने में मदद करता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करें। इससे न केवल सूजन कम होगी बल्कि नाक बंद होने की समस्या भी दूर होगी। इस मिश्रण को दिन में दो बार इस्तेमाल करें। इससे आपकी गले की जलन भी कम होगी और आपको जल्दी आराम मिलेगा। यह एक आसान और प्रभावी घरेलू उपाय है, जो सर्दी के लक्षणों को कम करता है।