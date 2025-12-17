खाने में किया जा सकता है इन 5 भारतीय फूलों का इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारत में कई ऐसे फूल हैं, जिनका इस्तेमाल खाने में किया जा सकता है। इनमें से कुछ फूल तो रोजमर्रा के व्यंजनों में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि कुछ का उपयोग खास मौकों पर किया जाता है। इन फूलों के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे भारतीय फूलों के बारे में बताते हैं, जिनका उपयोग खाने में किया जा सकता है।

#1 केले के फूल केले के फूल को में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। केले के फूल से बने व्यंजन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसे बनाने के लिए केले के फूल को छीलकर उसकी बाहरी परतें हटा दी जाती हैं और फिर इसे काटकर दही, नारियल और मसालों के साथ पकाया जाता है। केले के फूल से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं।

#2 कद्दू के फूल कद्दू के फूल भी खाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये फूल बड़े और पीले रंग के होते हैं। इनका उपयोग समोसा, पकौड़े और करी आदि बनाने में किया जाता है। कद्दू के फूल से बने व्यंजन स्वादिष्ट होते हैं और इनमें विटामिन-A और विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है। इनका सेवन आंखों की रोशनी को बढ़ाने, त्वचा को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

#3 सहजन के फूल सहजन के फूल को 'मोरिंगा' भी कहा जाता है और यह बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। सहजन के फूल से बने व्यंजन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसे बनाने के लिए सहजन के फूलों को छीलकर उसकी बाहरी परतें हटा दी जाती हैं और फिर इसे काटकर दही, नारियल और मसालों के साथ पकाया जाता है। सहजन के फूल के व्यंजन सेहत के लिए अच्छे होते हैं।

#4 गुलाब के फूल गुलाब के फूलों का इस्तेमाल भी खाने में किया जा सकता है। गुलाब जल का उपयोग तो आपने जरूर किया होगा, लेकिन गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग भी किया जा सकता है। गुलाब की पंखुड़ियों से बने व्यंजन बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाकर उनका पाउडर बनाया जाता है और फिर उनका विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है।