घर को आकर्षक बनाने के लिए आजमाएं ये 5 पर्यावरण अनुकूल क्राफ्ट आइडिया

घर को आकर्षक बनाने के लिए महज लाइटिंग पर ध्यान देना नहीं होता है, बल्कि इसे पर्यावरण अनुकूल तरीकों से सजाना भी होता है। आजकल लोग अपने घर को खास बनाने के लिए कई नए-नए आइडियाज अपना रहे हैं। इनमें से कुछ आइडियाज न केवल घर को सुंदर बनाते हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पर्यावरण अनुकूल क्राफ्ट आइडियाज बताते हैं, जो आपके घर को खास बनाने में मदद करेंगे।

#1 लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों से बनाएं सजावटी सामान अगर आपके पास पुराने फर्नीचर या अन्य लकड़ी के सामान के बचे हुए टुकड़े हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके कई सुंदर और उपयोगी चीजें बना सकते हैं। इनसे आप दीवार पर लटकाने वाले शेल्फ, किताबों की अलमारी या अन्य सजावटी सामान बना सकते हैं। यह न केवल आपके घर को एक अनोखा लुक देगा, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करेगा। लकड़ी के इन सामानों को आप अपनी रचनात्मकता से और भी आकर्षक बना सकते हैं।

#2 पुराने कपड़ों से बनाएं पिलो कवर पुराने कपड़े अक्सर बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन आप इन्हें नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने कपड़ों से पिलो कवर बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप पुराने साड़ी, कुर्ता या टी-शर्ट्स का इस्तेमाल करके रंग-बिरंगे पिलो कवर बना सकते हैं। इससे न केवल आपके घर की सजावट बढ़ेगी, बल्कि पुराने कपड़ों का सही उपयोग भी होगा। यह तरीका पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे कपड़ों का दोबारा उपयोग होता है।

#3 प्लास्टिक बोतलों से बनाएं पौधे रखने वाले गमले प्लास्टिक बोतलें पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। प्लास्टिक बोतलों से पौधे रखने वाले गमले बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए आप प्लास्टिक बोतलों को काटकर उनमें मिट्टी डालकर पौधे लगा सकते हैं। इससे न केवल प्लास्टिक कचरे का सही उपयोग होगा, बल्कि आपके घर की हरियाली भी बढ़ेगी।

#4 पुराने अखबारों से बनाएं दीवार की सजावट पुराने अखबारों से दीवार की सजावट बनाना एक अनोखा तरीका हो सकता है, जिससे आप अपने घर की दीवारों को नया रूप दे सकते हैं। इसके लिए आप अखबारों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें दीवार पर चिपका सकते हैं या फ्रेम करके भी लटका सकते हैं। इस तरह आपके घर की दीवारें न केवल सुंदर दिखेंगी बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। यह तरीका सस्ता होने के साथ-साथ देखने में भी बहुत आकर्षक लगता है।