एडामेम से बने 5 तरह के लजीज स्नैक्स, जो चाय के साथ लगते हैं बेहद स्वादिष्ट

एडामेम सोयाबीन का एक प्रकार है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर इसे जापानी खाने में शामिल किया जाता है, लेकिन भारतीय खान-पान में भी इसके कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। एडामेम को आप स्नैक्स के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको एडामेम से बनाए जाने वाले कुछ स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो चाय के साथ खाए जा सकते हैं।

#1 एडामेम का टिक्का एडामेम का टिक्का एक अनोखा और स्वादिष्ट स्नैक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एडामेम को उबालकर छील लें। फिर इसे दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और नींबू के रस में मिलाकर मैरीनेट करें। अब इस मिश्रण को सीक पर लगाकर ग्रिल करें या तवे पर सेंकें, जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए। यह टिक्का न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।

#2 मसालेदार एडामेम चाट मसालेदार एडामेम चाट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जब आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो। इसके लिए उबले हुए एडामेम को प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू के रस के साथ मिलाएं। ऊपर से चाट मसाला, भूना जीरा पाउडर और थोड़ी-सी सेव डालकर इसे परोसें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा भी होती है। आप इसमें अपनी पसंद के अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।

#3 एडामेम का पराठा एडामेम का पराठा एक पौष्टिक नाश्ता हो सकता है। इसके लिए गेहूं के आटे में उबले हुए और मैश किए हुए एडामेम मिलाएं, फिर इसमें नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल डालकर गूंध लें। अब इस आटे से पराठे बनाकर घी या तेल में सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ गर्मा-गर्म परोसें। आप इसे किसी भी तरह की सब्जी के साथ भी खा सकते हैं या चाय के साथ भी परोस सकते हैं।

#4 एडामेम का सूप सर्दियों में गर्मा-गर्म सूप पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। एडामेम का सूप बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को तेल में भूनें, फिर इसमें उबले हुए एडामेम डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद इसमें पानी डालकर अच्छी तरह पकने दें और मिक्सी से पीस लें। अब इस मिश्रण को छानकर उसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बहुत पौष्टिक भी है।