नाश्ते में कुट्टू के आटे से बनाकर खाएं ये 5 व्यंजन, होते हैं पौष्टिक और स्वादिष्ट

कुट्टू का आटा नाश्ते के लिए एक सेहतमंद विकल्प है। यह ग्लूटेन मुक्त और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे यह सेहत के लिए फायदेमंद बन जाता है। कुट्टू के आटे से आप कई स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुट्टू के आटे से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जिन्हें आप किसी भी दिन अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।

#1 कुट्टू के आटे की टिक्की कुट्टू के आटे की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको आलू, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ती की जरूरत होगी। सबसे पहले आलू उबालकर मैश कर लें, फिर उसमें कुट्टू का आटा, हरी मिर्च और अदरक मिलाएं। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इसे हरी धनिया की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 कुट्टू के आटे के पैनकेक कुट्टू के आटे के पैनकेक एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुट्टू का आटा, दही, नमक और पानी की जरूरत होगी। सभी सामग्रियों को मिलाकर घोल तैयार करें और तवे पर थोड़ा तेल लगाकर पतले-पतले पैनकेक सेंक लें। इन्हें दही या नारियल की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें। आप चाहें तो इनके ऊपर कोई चटनी भी लगा सकते हैं।

Advertisement

#3 कुट्टू के आटे की पूड़ियां कुट्टू के आटे की पूड़ियां त्योहारों या विशेष अवसरों पर बनाई जा सकती हैं। इसके लिए आपको कुट्टू का आटा, आलू का पेस्ट, नमक और पानी चाहिए होगा। सभी सामग्रियों को मिलाकर नरम आटा गूंध लें और छोटी-छोटी पूड़ियां बेलकर गरम तेल में तल लें। इन्हें आलू की सब्जी या दही के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे यह आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा।

Advertisement

#4 कुट्टू के आटे की खिचड़ी खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी कुट्टू के आटे की खिचड़ी बनाई है? इसके लिए आपको कुट्टू का आटा, मूंगदाल, सब्जियां (जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च), नमक और मसाले चाहिए होंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगदाल को धोकर भिगो दें, फिर प्रेशर कुकर में सब्जियों सहित सभी सामग्री डालकर पकाएं। यह खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है। आप इसका आनंद चटनी या दही के साथ ले सकते हैं।