हर दिन अलग-अलग तरीके से खाएं दाल, जानिए 5 आसान रेसिपी

दाल भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी होती है। आमतौर पर लोग एक ही तरह की दाल बनाकर खा लेते हैं। हालांकि, क्या आपको पता है कि दाल के कई अलग-अलग प्रकार होते हैं? आइए आज हम आपको दाल के कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो विभिन्न प्रकार की दाल से बनते हैं। इन्हें आप घर पर बना सकते हैं और हर दिन एक नया स्वाद ले सकते हैं।

#1 मूंग दाल की खिचड़ी मूंग दाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगो दें। अब एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद भिगोई हुई दाल और चावल डालकर भूनें। इसमें पानी, हल्दी, नमक और अपनी पसंदीदा सब्जियां मिलाएं। इसे मध्यम आंच पर पकने दें, जब तक कि यह नरम न हो जाए।

#2 तूर दाल का सांभर दाल का सांभर दक्षिण भारतीय खाने में एक खास जगह रखता है। इसे बनाने के लिए तूर दाल को प्रेशर कुकर में उबालें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें राई, उरद दाल, करी पत्ते और सूखे लाल मिर्च डालें। फिर इसमें कटी हुई सब्जियां, सांभर पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं। उबली हुई दाल को इसमें डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पानी डालें। इसे कुछ मिनट तक पकाएं, फिर इसे गर्मागर्म चावल या इडली के साथ परोसें।

#3 चना दाल का हलवा चना दाल का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसके लिए चना दाल को रातभर भिगोकर रख दें और फिर इसे पीस लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें पिसी हुई चना दाल को भूनें, जब तक कि यह सुनहरी न हो जाए। फिर इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें और मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। अंत में इसे गर्मा-गर्म परोसें।

#4 अरहर की दाल अरहर की दाल एक पारंपरिक उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे चावल के साथ खाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले अरहर की दाल को धोकर पानी में उबालें। अब एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। फिर इसमें टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर भूनें। उबली हुई दाल को इस मसालेदार मिश्रण में मिलाएं और इसे कुछ मिनट तक पकाएं। अंत में हरे धनिये से सजाकर परोसें।