नाखूनों को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

नाखूनों की साफ-सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अक्सर हम नाखूनों की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने नाखूनों को साफ-सुथरा रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने नाखूनों को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि उन्हें खूबसूरत भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं।

#1 नियमित रूप से धोएं हाथ अपने हाथों को नियमित रूप से धोना सबसे जरूरी कदम है। साबुन और पानी का उपयोग करके अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोएं। यह बैक्टीरिया और गंदगी को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है, खासकर खाना खाने से पहले, बाथरूम का उपयोग करने के बाद और बाहर खेलने के बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। इसके अलावा जब आप किसी भी चीज को छूते हैं तो भी अपने हाथों को धोएं।

#2 नाखूनों को काटते रहें नाखूनों को नियमित रूप से काटना भी जरूरी है। लंबे नाखूनों में गंदगी जमा हो सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हर हफ्ते या 10 दिन में अपने नाखूनों को काटकर उन्हें छोटा रखें। इससे न केवल आपकी उंगलियां साफ रहेंगी, बल्कि आप किसी भी प्रकार की समस्या से भी बच सकेंगे। इसके अलावा छोटे नाखूनों पर फंगस और बैक्टीरिया का जमाव कम होता है, जिससे आपके नाखून स्वस्थ रह सकते हैं।

#3 नाखून ब्रश का इस्तेमाल करें नाखून ब्रश का उपयोग करके आप अपने नाखूनों को अंदर से भी साफ कर सकते हैं। नाखूनों पर जमा गंदगी और बैक्टीरिया को हटाने के लिए हल्के हाथों से नाखून ब्रश का उपयोग करें। इसे करते समय ध्यान रखें कि ब्रश बहुत जोर से न दबाएं ताकि आपकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे। यह तरीका आपके नाखूनों को न केवल साफ रखेगा, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी बनाएगा।

#4 मॉइस्चराइजर लगाएं अपने हाथों और नाखूनों को नमीयुक्त रखना बहुत जरूरी है ताकि वे सूखे न हों। नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी त्वचा और नाखून नरम रहेंगे और टूटने की संभावना कम होगी, खासकर बाथरूम के बाद या जब आप साबुन का उपयोग करते हैं तो अपने हाथों को अच्छी गुणवत्ता वाले मॉइस्चराइजर से पोषित करें। इससे आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी और नाखून मजबूत बने रहेंगे। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा और नाखून स्वस्थ दिखेंगे।