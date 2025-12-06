छुट्टी पर जाने से पहले इन 5 तरीकों से तैयार करें अपने पौधे, होगा फायदा

अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अपने पौधों की देखभाल भी जरूरी है। इसके लिए आप अपने घर के किसी करीबी या दोस्तों को पौधों की देखभाल के लिए कह सकते हैं। हालांकि, अगर आपके घर में कोई नहीं रहता है तो आपको अपने पौधों को सूखने से बचाने के लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए। आइए इसके लिए पांच आसान तरीके जानते हैं।

#1 पानी का भरपूर करें इंतजाम अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने वाले हैं तो अपने पौधों को पानी देने के बाद उन्हें पानी से भरी बाल्टी या कंटेनर के बीच में रखें। इससे पौधों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, वहीं अगर आप ज्यादा दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो पौधों की जड़ों को पानी से भरी बाल्टी में रखें। इससे पौधों को अतिरिक्त पानी मिल सकता है।

#2 प्लास्टिक की बोतल का उपयोग अगर आप कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहेंगे, तो प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करें। इसके लिए बोतल को पानी से भरें और इसमें एक छोटा छेद बनाएं। अब पौधे के गमले के नीचे बोतल को उल्टा रखें और इसे किसी भारी पत्थर से दबा दें। इससे पौधे धीरे-धीरे बोतल से पानी ले सकेंगे और ज्यादा देर तक जीवित रहेंगे।

Advertisement

#3 कपड़े का उपयोग करें अगर आपके घर में कोई नहीं रहता और आप ज्यादा दिनों के लिए बाहर रहेंगे, तो कपड़े का इस्तेमाल करें। इसके लिए कपड़े को पानी से भिगोएं और इसे पौधे के गमले में रखें। कपड़े के दूसरे हिस्से को पानी से भरी बाल्टी में डालें। इससे कपड़ा पानी सोखकर धीरे-धीरे पौधों को पानी देगा और पौधों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है।

Advertisement

#4 पालतू जानवर का पानी देने वाला बर्तन अगर आपके घर में कोई नहीं रहता और आप ज्यादा दिनों के लिए बाहर रहेंगे, तो पालतू जानवर का पानी देने वाला बर्तन भी काम आ सकता है। इसके लिए पहले इस बर्तन को पानी से भरें और इसके निचले हिस्से को पौधे के गमले में डाल दें। इससे पानी धीरे-धीरे पौधों को मिलेगा, जो उन्हें अधिक समय तक जीवित रख सकता है।