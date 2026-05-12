घर पर आसानी से तैयार की जा सकती है BB क्रीम, मिलेगा प्राकृतिक निखार

BB क्रीम का इस्तेमाल चेहरे को निखारने और उसे स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यह एक ऐसा उत्पाद है, जो त्वचा को प्राकृतिक लुक देता है और उसे कवरेज भी देता है। अगर आप बाजार की BB क्रीम के बजाय घर पर बनी BB क्रीम का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। यहां हम आपको BB क्रीम बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने चेहरे को एक प्राकृतिक निखार दे सकते हैं।

#1 एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल एलोवेरा जेल एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को नमी देता है। यह त्वचा को ठंडक भी देता है और उसे ताजगी का एहसास दिलाता है। एलोवेरा जेल में मौजूद अच्छे तत्व त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है। यह त्वचा की सूजन को कम करने में भी मदद करता है और उसे निखरा हुआ लुक देता है। यह एक तरह का प्राइमर होता है, जो प्राकृतिक और रसायन मुक्त होता है।

#2 फाउंडेशन मिलाएं एक चम्मच एलोवेरा जेल को एक कटोरे में डालने के बाद इसमें अपनी पसंद वाला फाउंडेशन मिला दें। अपनी त्वचा के रंग से मेल खाने वाला लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल करें, जो थोड़ा नमी देने वाला भी हो। अत्यधिक चिकनाई से बचने के लिए तेल रहित फार्मूला चुनें, जो तैलीयपन को भी कम करे। इससे आपको सही तरीके की कवरेज मिल जाएगी और आप इसे रोजमर्रा में भी इस्तेमाल कर पाएंगी।

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#3 सनस्क्रीन भी डाल दें सनस्क्रीन एक ऐसा उत्पाद है, जो धूप की हानिकारक किरणों से त्वचा का बचाव कर सकता है। आपको 30 से 40 SPF वाली सनस्क्रीन का चुनाव करना चाहिए, जो ज्यादा सुरक्षा दे सकती है। आप अपनी BB क्रीम में इसे इस्तेमाल करके निखार पाने के साथ-साथ धूप से भी बचाव पा सकती हैं। ऐसी सनस्क्रीन चुनें, जो चिपचिपी न हो और तेल रहित हो, जो चिकनाई और तैलीयपन से बचाव कर सके।

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