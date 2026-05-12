पारंपरिक कर्नाटक स्टाइल खीरे का तंबुली बनाना है आसान, जानिए गर्मी के इस व्यंजन की रेसिपी

खीरे का तंबुली कर्नाटक का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे गर्मी में खास तौर से बनाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह व्यंजन खीरे के ताजे और ठंडक देने वाले गुणों को बढ़ाता है। खीरे का तंबुली बनाने में बहुत कम समय लगता है और इसे बनाने के लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती। आइए आज हम आपको खीरे की तंबुली बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।

#1 खीरे का छिलका उतारें सबसे पहले खीरे को अच्छे से धो लें, ताकि उस पर लगे किसी भी प्रकार के कीटाणु या मिट्टी के कण साफ हो जाएं। इसके बाद खीरे का छिलका उतार लें। छिलका उतारते समय ध्यान रखें कि खीरा बिल्कुल ताजा हो और उसमें कोई खराब हिस्सा न हो। ताजे खीरे से तंबुली का स्वाद सबसे अच्छा होता है। छिलका हटाने के बाद खीरे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वह आसानी से मिक्सी में पिस सके।

#2 खीरे को पीसें कटे हुए खीरे के टुकड़ों को मिक्सी में डालें और उसे अच्छी तरह पीस लें। ध्यान रखें कि खीरा ज्यादा बारीक न हो, बस हल्का-सा दरदरा हो जाए, ताकि उसमें थोड़ी मिठास बनी रहे। पीसने के बाद मिश्रण को एक कटोरे में निकाल लें और उसमें नमक डालकर अच्छे से मिला लें। इससे तंबुली का स्वाद बढ़ जाएगा और वह खाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। यह व्यंजन बनाने में बहुत आसान है और इसका स्वाद लाजवाब होता है।

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#3 तंबुली का मसाला बनाएं तंबुली के लिए मसाला तैयार करना जरूरी है, जो इसके स्वाद को और बढ़ाता है। इसके लिए एक पैन में थोड़ा नारियल तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालें और इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मसाले को पीसे हुए खीरे के मिश्रण में डालें और अच्छे से मिला दें। इससे तंबुली का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और इसे खाने में मजा आएगा।

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#4 तड़का लगाएं तंबुली को और भी खास बनाने के लिए उसमें तड़का लगाना जरूरी है। इसके लिए एक छोटे पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर उसमें राई और करी पत्ते डालकर तड़का लगाएं। जब राई फूटने लगे और करी पत्ते सुनहरे हो जाएं तब इसे तैयार तंबुली पर डाल दें। इससे तंबुली का स्वाद और बढ़ जाएगा और इसका रंग बहुत सुंदर दिखेगा। तड़का लगाने के बाद तंबुली को कुछ देर ठंडा होने दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।