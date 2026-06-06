पालक पत्ते की चाट बनाने का आसान तरीका जानिए, खाते ही घर वाले करेंगे आपकी तारीफ
क्या है खबर?
पालक पत्ते की चाट एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे खासतौर पर स्ट्रीट फूड की तरह बेचा जाता है। यह न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि इसमें मौजूद पालक के कारण यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। पालक पत्ते की चाट को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। आइए पालक पत्ते की चाट बनाने का तरीका जानते हैं।
सामग्रियां
पालक पत्ते की चाट बनाने के लिए जरूरी चीजें
पालक पत्ते की चाट बनाने के लिए आपको 250 ग्राम पालक के पत्ते, एक कप बेसन, 2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), थोड़ी अदरक, थोड़ा-सा हरा धनिया, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक (स्वादानुसार), तेल (तलने के लिए) और थोड़ी इमली की चटनी और सौंफ की चटनी की जरूरत होगी। आप सामग्री की मात्रा अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं।
#1
पालक के पत्तों को तैयार करें
पालक पत्ते की चाट बनाने के लिए सबसे पहले पालक के पत्तों को अच्छे से धो लें, ताकि उनमें से सारी गंदगी निकल जाए। इसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी उबल जाए तो इसमें पालक के पत्ते डालें और उन्हें 2-3 मिनट तक उबालें। इसके बाद उबले हुए पत्तों को ठंडा करके पानी से निकाल लें और उन्हें सुखा लें, ताकि उनमें से सारा पानी निकल जाए।
#2
बेसन का घोल बनाएं
अब एक बड़े बर्तन में बेसन डालकर उसमें थोड़ा पानी मिलाएं और अच्छे से फेंट लें, ताकि कोई गांठ न रहे। इस घोल में हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, जीरा, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इस घोल को इतना फेंटे कि यह एकदम चिकना हो जाए और उसमें कोई गांठ न रहे। अगर घोल बहुत गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पतला कर लें।
#3
पालक के पत्तों को तलें
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उबले हुए पालक के पत्तों को पहले बेसन के घोल में डुबोएं, फिर उन्हें तेल में सुनहरा होने तक तलें। इस प्रक्रिया को सभी पत्तों के साथ दोहराएं। जब सारे पत्ते तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और ऊपर से थोड़ा नमक छिड़क दें। इसी तरह सभी पत्तों को तलकर तैयार कर लें। यह प्रक्रिया सरल है और इसे आसानी से घर पर किया जा सकता है।
#4
चाट को अंतिम रूप दें
अब तैयार पालक के पत्तों पर थोड़ी इमली की चटनी और थोड़ी सौंफ की चटनी डालकर उन्हें अच्छे से मिला लें। इसके बाद ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़कें और फिर इस स्वादिष्ट चाट को गर्मा-गर्म परोसें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा चटनी भी मिला सकते हैं। यह चाट बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी और इसे बनाना भी काफी आसान है। इसे खाने के बाद घर वाले आपकी तारीफ जरूर करेंगे।