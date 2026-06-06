पालक पत्ता चाट की रेसिपी

पालक पत्ते की चाट बनाने का आसान तरीका जानिए, खाते ही घर वाले करेंगे आपकी तारीफ

लेखन सयाली 02:35 pm Jun 06, 202602:35 pm

क्या है खबर?

पालक पत्ते की चाट एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जिसे खासतौर पर स्ट्रीट फूड की तरह बेचा जाता है। यह न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि इसमें मौजूद पालक के कारण यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। पालक पत्ते की चाट को आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। आइए पालक पत्ते की चाट बनाने का तरीका जानते हैं।