गुलाब की गुलकंद आइसक्रीम का स्वाद है लाजवाब, जानिए इसे बनाने का तरीका

गुलाब के गुलकंद की खुशबू और स्वाद बहुत खास होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि गुलाब के गुलकंद को आइसक्रीम में कैसे बदला जा सकता है तो जान लीजिए कि यह मुमकिन है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको कुछ ही चीजें चाहिए और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इस आइसक्रीम का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे खाने के बाद आप बार-बार इसका स्वाद लेना चाहेंगे। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

#2 सबसे पहले गुलकंद की तैयारी करें गुलाब के गुलकंद को बनाने के लिए सबसे पहले ताजे गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करें। ध्यान रखें कि फूल पूरी तरह से खिले हुए हों और उनमें कोई कीड़ा या गंदगी न हो। अब इन पंखुड़ियों को अच्छी तरह से धो लें, ताकि उनमें से सारी धूल-मिट्टी निकल जाए। इसके बाद पंखुड़ियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि उन्हें आसानी से मिक्सी में पीसा जा सके।

#2 गुलकंद को चीनी और पानी के साथ पकाएं अब एक पैन में बराबर मात्रा में चीनी और पानी लें और उन्हें अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को मध्यम आंच पर रखें, ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए। जब चीनी घुल जाए तो इसमें कटे हुए गुलाब की पंखुड़ियां डालें और मिश्रण को धीमी आंच पर पकने दें। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि कोई गांठ न बने और मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने दें।

Advertisement

#3 गुलकंद के मिश्रण को आइसक्रीम में बदलें जब गुलकंद का मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे एक मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें, ताकि उसका पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में डालें और उसमें मलाई या क्रीम मिलाएं। अगर आपके पास मलाई या क्रीम नहीं है तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छे से फेंटे, ताकि वह क्रीमी हो जाए। अब इसे फ्रिज में जमने के लिए रख दें।

Advertisement