एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है भुने हुए चुकंदर और फेटा चीज का सलाद, जानिए रेसिपी

डाइटिंग के दौरान सलाद को खान-पान का हिस्सा बनाने से भरपूर पोषण मिलता है। हालांकि, रोजाना एक ही तरह का सलाद खाना मन को उबा देता है। ऐसे में आपको एक खास तरह का सलाद खाना चाहिए, जिसे भुने हुए चुकंदर और फेटा चीज से बनाया जाता है। यह सलाद न केवल पौष्टिक होता है, बल्कि इसका स्वाद भी सभी लोगों को पसंद आता है। आइए इसे बनाने की रेसिपी जानते हैं, जो बेहद आसान है।

सामग्री भुने हुए चुकंदर और फेटा चीज सलाद के लिए जरूरी सामान इस स्वादिष्ट सलाद को बनाने के लिए आपको जो भी सामग्री चाहिए होगी, वो सब आपको आपकी रसोई में मिल जाएगी। आपको केवल फेटा चीज खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको 4 बड़े चुकंदर, आधा कप फेटा चीज, एक चौथाई कप भुने हुए कद्दू की बीज, आधा कप पालक, एक चौथाई कप सूखी अंजीर, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच जैतून का तेल और नमक चाहिए होगा।

स्टेप-1 चुकंदर को भूनें रेसिपी की शुरुआत करने के लिए ओवन को 180 डिग्री पर गर्म करें, फिर उसमें चुकंदर को रखकर 30 से 40 मिनट के लिए भूनें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप चुकंदर को प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चुकंदर को छीलकर उसके मोटे-मोटे टुकड़े काट लें, फिर उन्हें प्रेशर कुकर में डालकर पकाएं। जब चुकंदर ठंडे हो जाएं तो उन्हें छीलकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें।

स्टेप-2 सलाद की ड्रेसिंग बनाएं ड्रेसिंग के लिए सबसे पहले एक छोटे कटोरे में नींबू का रस, नमक, काली मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें जैतून का तेल डालकर फिर से अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इस ड्रेसिंग को अपनी पसंद के अनुसार भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद है तो इसमें थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं।

स्टेप-3 सलाद को दें अंतिम रूप सलाद के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में भुने हुए चुकंदर, पालक, सूखी अंजीर और भुने हुए कद्दू की बीजों को डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण के ऊपर फेटा चीज के टुकड़े डालकर इसे सलाद के बर्तन में रखें। अंत में इस पर तैयार ड्रेसिंग डालकर परोसें। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद लाभदायक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं।