परवल से भी बनाई जा सकती है बेहतरीन मिठाई, जानिए इसकी आसान रेसिपी

परवल की मिठाई सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है। यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है। परवल को मीठे में बदलने का तरीका थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन जब आप इसे खाते हैं तो इसका स्वाद आपको हैरान कर देगा। आइए आज हम आपको परवल की मिठाई की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 परवल को तैयार करें इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले ताजे परवल को धोकर छील लें। इसके बाद परवल को बीच से काटकर बीज निकाल दें। ध्यान रखें कि परवल का आकार सही रहे, ताकि उसमें फिलिंग की जा सके। इसके लिए आप चाकू की मदद से धीरे-धीरे बीज निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सभी परवल तैयार हो जाएंगे और आप उन्हें मीठे मिश्रण से भरने के लिए तैयार हो जाएंगे।

#2 चीनी की चाशनी बनाएं परवल की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले चीनी की चाशनी तैयार करना होगा। इसके लिए एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें चीनी डालें, जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। इस मिश्रण को मध्यम आंच पर पकाते रहें और लगातार हिलाते रहें, ताकि चीनी जले नहीं। जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो इसे आंच से उतार लें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद चाशनी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी।

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#3 खोया तैयार करें खोया बनाने के लिए दूध को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि उसकी मात्रा कम न हो जाएं और वह गाढ़ा न हो जाए। इस प्रक्रिया में लगभग 30-40 मिनट लग सकते हैं। दूध को लगातार हिलाते रहें, ताकि वह जले नहीं। गाढ़ा होने पर उसमें थोड़ा घी मिलाकर गैस को बंद कर दें। आपका खोया तैयार हो जाएगा। अब इसमें कटे हुए मेवे डालकर मिश्रण तैयार कर लें।

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#4 परवल में फिलिंग करें अब तैयार खोया मिश्रण को हर एक परवल में भरें। इसके लिए आप चम्मच की मदद ले सकते हैं या हाथों से भी यह काम किया जा सकता है। सभी परवल को खोया मिश्रण से भरने के बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें, ताकि मिश्रण सही से जम जाए। इसके बाद इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रखकर ठंडा होने दें। इससे मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी।