सुबह के नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट मेदू वड़ा, स्वाद में बेहतरीन और सेहत के लिए अच्छा
क्या है खबर?
मेदू वड़ा एक दक्षिण भारतीय पकवान है, जिसे आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है। यह कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें सांभर या नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। मेदू वड़ा बनाने के लिए उरद दाल का उपयोग किया जाता है, जिसे रातभर भिगोकर और पीसकर पकाया जाता है। आइए आज हम आपको मेदू वड़ा बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामान
मेदू वड़ा बनाने के लिए जरूरी सामान
मेदू वड़ा बनाने के लिए आपको जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वो सभी आपको अपनी रसोई में ही आसानी से मिल जाएंगी।
इसके लिए आपको 2 कप उरद दाल (रातभर पानी में भिगोई हुई), एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और तेल (तलने के लिए) चाहिए होगा।
#1
दाल को पीसने से पहले करें तैयार
मेदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दाल को पीसने के लिए तैयार करें। इसके लिए दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर अगले दिन पानी को छानकर दाल को मिक्सी के जार में डालें।
इसके बाद दाल को दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा बारीक न पीसें, क्योंकि इससे वड़ा नरम हो जाएंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे।
जब दाल अच्छी तरह से पिस जाए तो उसे एक कटोरे में निकालकर रख दें।
#2
वड़े के मिश्रण को तैयार करें
वड़े के मिश्रण को तैयार करने के लिए पिसी हुई दाल में नमक, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, जीरा, हींग, काली मिर्च का पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।
इसके बाद मिश्रण को 10-15 मिनट के लिए ढककर रखें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
गर्म तेल में तलें वड़े
अब वड़े तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसे पहले अच्छी तरह गर्म हो जाने दें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें एक-एक कर के तैयार वड़े डालें और उन्हें सुनहरा भूरा होने तक तलें।
सभी वड़ों को इसी तरह से तलकर एक प्लेट में निकाल लें। आप चाहें तो इन्हें गर्मा-गर्म ही परोस सकते हैं या फिर बाद में भी खा सकते हैं।