सुबह के नाश्ते में बनाएं स्वादिष्ट मेदू वड़ा, स्वाद में बेहतरीन और सेहत के लिए अच्छा

मेदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दाल को पीसने के लिए तैयार करें। इसके लिए दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें, फिर अगले दिन पानी को छानकर दाल को मिक्सी के जार में डालें।

इसके बाद दाल को दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा बारीक न पीसें, क्योंकि इससे वड़ा नरम हो जाएंगे और कुरकुरे नहीं बनेंगे।

जब दाल अच्छी तरह से पिस जाए तो उसे एक कटोरे में निकालकर रख दें।