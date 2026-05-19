गर्मियों के दौरान बच्चों को पिलाएं गुड़ का शरबत, जानिए इसकी आसान रेसिपी

गर्मियों में बच्चों को तरोताजा रखना एक बड़ी चुनौती होती है। इस मौसम में पसीना ज्यादा आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए बच्चों को ऐसे पेय पिलाएं, जो न केवल स्वादिष्ट हों, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हों। गुड़ का शरबत एक ऐसा पेय है, जो बच्चों को तरोताजा रखने के साथ-साथ ऊर्जा भी देता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां गुड़ का शरबत बनाने के लिए जरूरी चीजें गुड़ का शरबत बनाने के लिए आपको गुड़, पानी, नींबू का रस, पुदीना, काला नमक और शहद की जरूरत होगी। गुड़ का इस्तेमाल इस पेय में मुख्य रूप से किया जाएगा, जिससे इसे प्राकृतिक मिठास मिलेगी। नींबू का रस ताजगी देगा, जबकि पुदीना ठंडक का एहसास कराएगा। काला नमक स्वाद बढ़ाएगा और शहद अतिरिक्त मिठास के लिए होगा। इन चीजों का मेल इस पेय को और भी खास बना देगा।

#1 गुड़ का पाउडर बनाकर शुरू करें प्रक्रिया गुड़ का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ को पाउडर बना लें। इसके लिए गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लें। इससे आपको महीन पाउडर मिलेगा, जिसे आप आसानी से आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पाउडर न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी बरकरार रहेंगे। गुड़ का पाउडर बनाने से आप इसे कई अन्य व्यंजनों में भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी रसोई और भी समृद्ध बन जाएगी।

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#2 गुड़ का घोल करें तैयार गुड़ का पाउडर तैयार करने के बाद अब इसे घोल में बदलना होगा। इसके लिए एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें गुड़ का पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं, ताकि गुड़ पूरी तरह से घुल जाए। यह मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होगा और इसका रंग हल्का सुनहरा होगा। गुड़ के घोल में नींबू का रस मिलाकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। यह घोल गर्मियों के लिए एक बेहतरीन पेय है।

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