बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही बना लें कंडेंस्ड मिल्क, जानें आसान तरीका
क्या है खबर?
कंडेंस्ड मिल्क एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो कई मिठाइयों और डेजर्ट में इस्तेमाल होता है। बाजार में मिलने वाला कंडेंस्ड मिल्क महंगा और प्रिजर्वेटिव्स से भरा होता है। ऐसे में इसे घर पर बनाना बेहतर विकल्प हो सकता है। इस लेख में हम आपको घर पर 10 मिनट में बनने वाले कंडेंस्ड मिल्क की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे आप कई तरह के मीठे व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
दूध गर्म करें
सबसे पहले एक पैन में 2 कप दूध लें और उसे हल्का गर्म करें। ध्यान रखें कि दूध उबलना नहीं चाहिए, बस थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए। इसके बाद गैस की आंच धीमी कर दें, ताकि दूध धीरे-धीरे गाढ़ा हो सके। इस प्रक्रिया में लगभग 5-7 मिनट का समय लग सकता है। दूध को लगातार चम्मच से मिलाते रहें, ताकि वह नीचे से जले नहीं और उसका गाढ़ापन बना रहे।
#2
चीनी मिलाएं
जब दूध गाढ़ा हो जाए तब उसमें चीनी मिला दें। अपनी पसंद के अनुसार आप चीनी की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आमतौर पर आधा कप चीनी पर्याप्त होती है। चीनी को अच्छे से घुलने तक मिलाते रहें, ताकि कंडेंस्ड मिल्क अच्छी तरह से तैयार हो सके। इस स्टेप में ध्यान रखें कि दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका हो, ताकि कंडेंस्ड मिल्क का स्वाद बेहतरीन आए।
#3
वनीला एसेंस डालें
अब इस मिश्रण में थोड़ी मात्रा में वनीला एसेंस डालें। इससे कंडेंस्ड मिल्क को एक अच्छा सुगंधित स्वाद मिलेगा। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप उसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। वनीला एसेंस या इलायची पाउडर डालने के बाद मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाते रहें, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं और गाढ़ापन भी बना रहे।
#4
ठंडा होने दें
जब आपका कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो जाए तो उसे गैस से उतारकर कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। यह लगभग 2 हफ्ते तक सही रहता है। अब आपका घर पर बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क तैयार है, जिसे आप विभिन्न मिठाइयों और डेसर्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद भी बेहतरीन है।